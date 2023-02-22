Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.079,39
ALTIN
1.118,36
DOLAR
18,88
STERLİN
22,86
EURO
20,09
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim Üyeleri alacak
İstanbul Okan Üniversitesi Öğretim...
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Kütahya Dumlupınar Üniversitesi 4/B...
Samsun Büyükşehir Belediyesi 19 adet dükkanı kiraya verecek
Samsun Büyükşehir Belediyesi 19...
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Mardin Artuklu Üniversitesi 4/B...
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi alacak
Bilkent Üniversitesi Fen Fakültesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

Beşiktaş Kulübü, 25 Şubat Cumartesi günü yapılması planlanan divan kurulu toplantısının Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle ertelendiğini duyurdu.

22 Şubat 2023 Çarşamba 14:52
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı ertelendi

İstanbul

Kulüpten yapılan açıklamada, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle on binlerce insanın hayatını kaybettiği ve yaralandığı ifade edilerek, "Ülkemizin yaşadığı bu büyük felaket nedeniyle milletimize bir kez daha başsağlığı diliyor, yaralılarımıza acil şifalar temenni ediyoruz. Milletçe deprem felaketi bölgesine yardım için çalışmalar hız kesmeden devam etmektedir. Bu ortamda 25 Şubat tarihinde divan kurulumuzun toplanmasının doğru olmayacağı görüşü ile toplantımızın ileri bir tarihe ertelenmesine karar verilmiştir." denildi.

Açıklamada, yeni toplantı tarihinin daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

AA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu Toplantısı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor, Avrupa'da 149. maçına çıkıyor
Trabzonspor, Avrupa'da 149. maçına çıkıyor
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek
Fenerbahçe Alagöz Holding, Avrupa Ligi'nde İspanya'nın Valencia takımını konuk edecek
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti
Trabzonspor'un efsanevi teknik direktörlerinden Ahmet Suat Özyazıcı vefat etti
Giresunspor'dan depremde hayatını kaybeden futbolcunun ailesine ziyaret
Giresunspor'dan depremde hayatını kaybeden futbolcunun ailesine ziyaret
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Pau Gasol'un takımı kazandı
NBA All-Star Yükselen Yıldızlar Turnuvası'nı Pau Gasol'un takımı kazandı
Menajeri, Hataysporlu Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu
Menajeri, Hataysporlu Atsu'nun cansız bedenine ulaşıldığını duyurdu
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maç programı açıklandı
Süper Lig'de 24, 25 ve 26. hafta maç programı açıklandı
FIFA Vakfı, depremzedeler için 1 milyon dolar insani yardım yapacak
FIFA Vakfı, depremzedeler için 1 milyon dolar insani yardım yapacak
Adana Demirspor ile Beşiktaş, depremzedelere yardım için temsili maç yapacak
Adana Demirspor ile Beşiktaş, depremzedelere yardım için temsili maç yapacak

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi