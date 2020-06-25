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Beşiktaş, Konyaspor maçını kayıpsız geçmek istiyor

Beşiktaş, Süper Lig'in 29'uncu haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak ve mücadeleyi Zorbay Küçük yönetecek.

25 Haziran 2020 Perşembe 11:29
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Beşiktaş, Konyaspor maçını kayıpsız geçmek istiyor

İSTANBUL - Geçtiğimiz hafta deplasmanda Denizlispor'u 5-1 gibi farklı bir skorla geçen siyah beyazlılar, Konyaspor'u da yenerek yoluna kayıpsız devam etmek amacında. 27 puanla düşme hattında yer alan Konyaspor ise Beşiktaş'ı yenerek ligde kalma umutlarını kuvvetlendirmek istiyor.

VİDA DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta Vida ve Boateng'in iyileşerek idmanlarda yer almasıyla takımda eksik futbolcu kalmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın Denizli'de farklı galip gelen kadroyu sadece bir oyuncu dışında bozması beklenmiyor. Sakatlığı geçen Vida, Roco'nun yerine onbire girerken defans hattının diğer oyuncuları Gökhan Gönül, Ruiz ve Rıdvan olacak.

Orta sahada Elneny-Atiba ikilisini bozmayacak olan Sergen Yalçın'ın kanatlarda da Lens ve Diaby'ye görev verecek. 10 numarada Ljajic'i oynatacak olan tecrübeli teknik adam, santraforda ise Burak Yılmaz ile gol arayacak.

Beşiktaş'ın Konyaspor karşısındaki muhtemel on biri şöyle: Ersin-Gökhan Gönül, Vida, Ruiz, Rıdvan, Elneny, Atiba, Lens, Ljajic, N'Koudou, Burak 

7 FUTBOLCU SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Konyaspor maçı öncesinde 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Atiba, Lens, Elneny, N'Koudou, Caner, Boyd ve Umut Nayir 3 sarı kart ile ceza sınırında. Bu futbolcular maçta oynamaları ve kart görmeleri durumunda 30. haftada deplasmanda oynanacak Kayserispor maçında sahada olamayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşKonyaspor MaçıSüper Lig
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