Beşiktaş, İstanbulspor maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 7’nci haftasında deplasmanda İstanbulspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.



Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde yapılan antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Başakşehir maçında oynayan futbolcular salonda rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamlarken, diğer oyuncular ise ilk olarak aktivasyon çalışması gerçekleştirdi. Sonrasında antrenman 5’e 2 dar alanda oynanan çift kale taktik maçıyla sona erdi.



Siyah-beyazlılar, İstanbulspor maçının hazırlıklarına yarın saat 17.00’de yapacağı antrenmanla devam edecek.