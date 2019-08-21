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Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladığını açıkladı.

Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı

Beşiktaş Kulübü, Fransız futbolcusu Nicolas Isimat Mirin'i 1 yıllığına Toulouse'a kiraladığını açıkladı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:57
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Beşiktaş, Isimat Mirin'i Toulouse'a kiraladı

İSTANBUL - Siyah-beyazlılardan yapılan açıklama şöyle;

"Futbol A Takım oyuncularımızdan Nicolas Isimat Mirin, 2019/2020 sezon sonuna kadar kira bedeli ve satın alma opsiyonuyla Fransız ekibi Toulouse'a kiralanmıştır."

DHA

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Beşiktaş KulübüFransız Futbolcusu Nicolas Isimat MirinKiraladı
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