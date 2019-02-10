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Beşiktaş'ın yeni hücum dörtlüsü: Lens-Kagawa-Ljajic-Burak

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, dün akşam da kendi sahasında Bursaspor'u 2-0 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.

Beşiktaş'ın yeni hücum dörtlüsü: Lens-Kagawa-Ljajic-Burak

Geçtiğimiz hafta Antalyaspor'u deplasmanda 6-2 gibi farklı bir skorla yenen Beşiktaş, dün akşam da kendi sahasında Bursaspor'u 2-0 ile geçerek zirve takibini sürdürdü.

10 Şubat 2019 Pazar 14:04
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Beşiktaş'ın yeni hücum dörtlüsü: Lens-Kagawa-Ljajic-Burak

İSTANBUL / DHA

Ligin ikinci devresinde oynadığı dört maçta toplam 12 gol atan Siyah beyazlılarda en çok göze çarpan nokta, yeni hücum anlayışının uygulanmaya çalışılmasındaki isteğin üst seviyede olması ve önümüzdeki haftalar için büyük umut vadetmesi oldu.

YENİ TRANSFERLERİN UYUM SÜRECİ ÇABUK OLDU

Yeni transferlerden Burak Yılmaz ve Nicolas Isimat-Mirin'in kısa zamanda takıma uyum sağlamasındaki en büyük sebep hiç şüphesiz iki oyuncunun da devre arası kampına yetişmesiydi. Antalya'da yapılan kampta takım arkadaşlarıyla beraber çalışan Burak ve Mirin uyum sürecini çok çabuk atlatarak takıma girerken, transferin son günü gelen Shinji Kagawa ise iki maçta da oyuna sonradan dahil oldu. Beşiktaş'ın uzak doğu projesi için en önemli unsur olan Kagawa'nın da Malatya deplasmanından itibaren 11'e girmesi de yönetimin ve taraftarların en büyük beklentisi durumunda.

YENİ HÜCUM DÖRTLÜSÜ: LENS-KAGAWA-LJAJIC-BURAK

Kagawa'nın da 11'e girmesiyle Beşiktaş'ın yeni hücum hattı sezonun kalan maçları için Şenol Güneş'in en büyük kozu olacak.

Adem Ljajic'i sol öne koyarak Japon futbolcuyu 10 numara pozisyonuna çekecek olan Güneş'in, Lens'i de sağ kanatta oynatmaya devam etmesi bekleniyor. Geriden Dorukhan ve Atiba'nın verdiği destekle bol paslaşmalı oyunun ilk sinyallerini Antalyaspor ve Bursaspor maçında veren siyah beyazlı takım Kagawa'lı, Ljajic'li, Lens ve Burak'lı hücum hattı ile kalan haftalarda çok büyük bir güç olmaya şimdiden aday duruma geldi.

QUARESMA DÖNÜNCE NE OLACAK?

Ancak buradaki en büyük soru işareti ise Şenol Güneş'in cezasız ve sağlam olduğunda mutlaka oynattığı Quaresma için vereceği karar olacak.

Yaklaşık 3 haftadır takımdan ayrılması gündemde olan, hatta her gün gittiğine dair haberler yapılan Quaresma, yönetimle anlaşamadığı bu süre içinde hiç bir antrenmanı aksatmadı ve hiç ayrılmayacakmış gibi çalışmalarına devam etti. Teknik direktör Şenol Güneş de her fırsatta Quaresma'nın antrenman disiplininden övgüyle söz etti. Spor kamuoyu ise Quaresma'sız oyunun pasa dayalı ve daha akıcı olduğu konusunda adeta ağız birliği etmişçesine ortak bir düşünceye sahip. Tecrübeli teknik adamın bundan sonraki kararının ne olacağı ve Quaresma'lı bir hücum hattı mı yoksa Quaresma'sız bir hücum hattı mı kuracağı hiç şüphesiz önümüzdeki haftanın en çok tartışılacak konularından bir olacak.

DHA

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BeşiktaşHücumDörtlüLensKagawaLjajicBurakönce Vatan
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