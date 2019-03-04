Beşiktaş'ın sıkıntıları değişmiyor

İSTANBUL - Fenerbahçe ve İstikbal Mobilya Kayserispor maçlarında aldığı iki beraberlikle lider Medipol Başakşehirspor'un 13 puan gerisine düşen Beşiktaş, sıkıntılı günler yaşıyor.



Takımın düşüşü ve sıkıntıları genel olarak teknik direktör Şenol Güneş'in A Milli Takım ile görüşmeleri ve anlaşmanın açıklanması ekseninde tartışılsa da geride kalan 24 haftaya bakıldığında istikrarsızlığı sadece bu sebebe bağlamanın doğru olmadığı anlaşılıyor.



Geçen sezondan bu sezona taşınan saha içi sorunların ilk 24 haftada da devam etmesi ve hatta artması Beşiktaş'ın şampiyonluktan uzaklaşmasındaki en büyük sebeplerden. 4'üncü bitirilen geçen sezonun en büyük hastalıklarından biri olan skoru korumada yaşanan zorluklar ve geriye düşülen maçların çevrilme oranının düşük kalması bu sezonda da aşılamayan sorunların başında geldi.



GALİBİYET ORANI %50'NİN ALTINA DÜŞTÜ



Beşiktaş'ın skoru koruma ve geri dönüş sıkıntısı, 24 maçta sadece 11 galibiyet almasından da net bir şekilde anlaşılıyor.



Galibiyet oranında %50'nin bile altına düşen siyah beyazlılar bu 11 galibiyetin 9 tanesini net bir şekilde elde ederken, 1 tanesinde (2'nci hafta B.B.Erzurumspor'a karşı 0-1'den 3-1'e) geri dönüş yaptı. Diğer galibiyeti ise öne geçip maç içinde 1-1'e gelen maçta 2-1'li galibiyetle Evkur Yeni Malatyaspor'a karşı aldı. Oysaki Beşiktaş Şenol Güneş'in görev yaptığı son üç sezonda %50 galibiyet oranının altına düşmemişti.



SKOR KORUMA VE GERİ DÖNÜŞ SKINITISI AYNEN DEVAM



Siyah beyazlılar bu sezon öne geçtiği 6 maçın 5'inde berabere kalıp 1'inde yenilerek 13 puan kaybederken, geriye düştüğü maçlarda da 16 puan kaybetti.



Beşiktaş öne geçtiği maçlar olan 4'üncü hafta Bursaspor, 6'ncı hafta Fenerbahçe, 8'inci hafta Atiker Konyaspor, 23^üncü hafta Fenerbahçe ve 24'üncü hafta Kayserispor maçlarında berabere kalırken, 12'inci haftada Demir Grup Sivasspor'a ise kendi sahasında mağlup oldu ve toplam 13 puan kaybetti.



Geri dönüş konusunda da geçen sezonki sıkıntısını aşamayan siyah beyazlılar 3'üncü haftada Antalyaspor, 9'uncu hafta Göztepe, 11'inci hafta Medipol Başakşehirspor, 17.hafta Kasımpaşa maçlarında geri düşmesine rağmen maçı çeviremedi ve mağlup oldu. Beşiktaş'ın bu sezon geriye düşüp kazandığı tek maç ise 2'nci haftada oynanan B.B.Erzurumspor maçı oldu. Beşiktaş 1-0 geriye düştüğü bu maçı 3-1 kazandı. Siyah beyazlıların geriye düşüp beraberlik çıkarttığı maç sayısı ise 2 olarak kayıtlara geçti. Şenol Güneş'in öğrencileri 16'ncı haftada Trabzonspor'a karşı skoru 0-2'den 2-2 ve B.B.Erzurumspor'a 0-1'den 1-1'e getirerek ancak 2 puan kazanabildi.



Beşiktaş'ın ligin 24'üncü haftasına ait istatistiklerinin satırbaşları şu şekilde:





Oynadığı maç : 24



Galibiyet :11



Mağlubiyet : 5



Beraberlik: 8



Net galibiyet:9



Öne geçip maç içinde kazandığı:1



Geri düşüp kazandığı maç sayısı :1



Öne geçip kaybettiği maç sayısı : 1



Öne geçip berabere kaldığı maç sayısı : 5



Geri düşüp kaybettiği maç sayısı : 4



Geri düşüp berabere kaldığı maç sayısı :3



