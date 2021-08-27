Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonu kura çekimi İstanbul’da gerçekleştirildi. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen kura çekimine grup aşamasında yer alan takımların yöneticileri katıldı. Şampiyonlar Ligi’nde yer alan tek Türk ekibi olan Beşiktaş’ı ise kura çekiminde başkan Ahmet Nur Çebi, asbaşkan Emre Kocadağ, futbol yapılanma sorumlusu Erdal Torunoğulları, genel sekreter ve icra kurulu başkanı Ahmet Mesut Urgancılar, UEFA ve kamu kurumları ilişkileri sorumlusu Kemal Erdoğan ve futbol altyapı sorumlusu Fırat Fidan temsil etti. Grup aşamasına kalmaya hak kazanan 32 takım, kura çekiminin ardından 8 farklı gruba dağıldı. Gerçekleştirilen kura çekimi sonrasında Şampiyonlar Ligi’nde oluşan gruplar şu şekilde:

A Grubu: Manchester City, Paris Saint-Germain, Leipzig, Club Brugge

B Grubu: Atletico Madrid, Liverpool, Porto, Milan

C Grubu: Sporting CP, Borussia Dortmund, Ajax, Beşiktaş

D Grubu: Inter, Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Sheriff

E Grubu: Bayern Münih, Barcelona, Benfica, Dinamo Kiev

F Grubu: Villarreal, Manchester United, Atalanta, Young Boys

G Grubu: Lille, Sevilla, Salzburg, Wolfsburg

H Grubu: Chelsea, Juventus, Zenit, Malmö

İLK MAÇLAR 14-15 EYLÜL’DE OYNANACAK

Şampiyonlar Ligi grup aşaması, 14-15 Eylül tarihlerinde oynanacak maçlar ile başlayacak. İlk 2 sırada yer alan takımların son 16 turuna yükseleceği gruplarda, son karşılaşmalar ise 7-8 Aralık tarihlerinde oynanacak.

FİNAL KARŞILAŞMASI RUSYA’DA

Şampiyonlar Ligi’nde 2021-2022 sezonunun final karşılaşmasına Rusya ev sahipliği yapacak. 28 Mayıs 2022 tarihinde Saint Petersburg Stadı’nda oynanacak olan final karşılaşması sonrasında organizasyonun şampiyonu belli olacak.

BİREYSEL ÖDÜLLERİ KAZANANLAR BELLİ OLDU

UEFA Şampiyonlar Ligi grup kuralarının çekildiği törende, geçtiğimiz sezonda sergiledikleri performanslar ile Şampiyonlar Ligi’nde “Yılın En İyileri” olmaya hak kazanan oyuncular da açıklandı. Kadınlar ve erkeklerde yılın en iyileri seçilen oyuncular ve teknik direktörler şu şekilde;

UEFA Yılın Teknik Direktörü: Thomas Tuchel (Chelsea)

UEFA Yılın Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü: Lluis Cortes (Barcelona)

UEFA Yılın Futbolcusu: Jorginho (Chelsea)

UEFA Yılın Kadın Futbolcusu: Alexia Putellas (Barcelona)

Yılın Kalecisi: Edouard Mendy (Chelsea)

Yılın Kadın Kalecisi: Sandra Panos (Barcelona)

Yılın Savunma Oyuncusu: Ruben Dias (Manchester City)

Yılın Kadın Savunma Oyuncusu: Irene Paredes (PSG)

Yılın Orta Saha Oyuncusu: N’Golo Kante (Chelsea)

Yılın Kadın Orta Saha Oyuncusu: Alexia Putellas (Barcelona)

Yılın Forveti: Erling Haaland (Borussia Dortmund)

Yılın Kadın Forveti: Jenni Hermoso (Barcelona)

UEFA BAŞKANLIK ÖDÜLÜ’NÜN SAHİBİ DANİMARKA MİLLİ TAKIMI SAĞLIK EKİBİ VE KAPTAN KJAER’IN OLDU

EURO 2020’de oynanan Danimarka - Finlandiya maçı sırasında rahatsızlanarak kendini yere bırakan ve hastaneye kaldırılan Christian Eriksen’e saha içerisinde ilk müdahaleyi yapan Danimarka Milli Takım Sağlık Ekibi ile takım kaptanı Simon Kjaer, UEFA Başkanlık Ödülü’nün sahibi oldu. Ödül, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin tarafından takdim edildi.