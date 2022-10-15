Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
hafif yağmur
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
3.626,96
ALTIN
981,97
DOLAR
18,60
STERLİN
20,80
EURO
18,07
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3 Araştırma Görevlisi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 3...
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi...
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı 12 Sözleşmeli Bilişim Personeli alacak
Aile ve Sosyal Hizmetler...
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18 Öğretim Üyesi alıyor
Karadeniz Teknik Üniversitesi 18...
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Demiroğlu Bilim Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor  

Üç haftalık galibiyet hasretine Giresunspor'u 1-0 deplasmanda yenerek son veren Beşiktaş'ın amacı Trabzonspor'u da yenerek yükselişe geçmek ve seri galibiyetler almak. 

15 Ekim 2022 Cumartesi 12:16
Beşiktaş'ın rakibi Trabzonspor  

Beşiktaş, Spor Toto Süper Lig'in 10'uncu haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak. Yarın akşam Vodafone Park Stadı'nda oynanancak müsabaka saat 20:00'de başlayacak ve Ali Şansalan tarafından yönetilecek. Şansalan’ın yardımcılıklarını Cevdet Kömürcüoğlu ile Süleyman Özay yaparken, Mustafa Kürşad Filiz dördüncü hakem olacak.

SAISS VE EMRECAN'IN YOKLUĞUNDA STOPER KARARI NE OLACAK

Ligde averajla 2'nci sıraya kadar yükselmesine rağmen eleştirilerden bir türlü kurtulamayan Valerien Ismael, Trabzonspor karşısında hücum ağırlıklı bir futbol oynatmayı düşünüyor. Orta saha ve hücum üçlülerini belirleyen Ismael'in yapacak olduğu tek tercih stoperde olacak. Giresunspor maçında hem Saiss hem de Emrecan'ın sakatlanması takımda bir anda sol stoper eksikliğine yol açtı. Takımda şu an Montero'dan başka sol stoper bulunmadığı için, Valerien Ismael'in Tayyip Talha'nın yanına İspanyol stoperi yazması bekleniyor. Defansın sağında Rosier, solunda ise Masuaku görev yaparken, kale yine Ersin'in olacak.

GHEZZAL VE SALİH OYNAYACAK SEVİYEYE GELDİ

Hafta içinde teknik direktör Valerien Ismael'i sevindiren gelişmeler de oldu. Başkan Ahmet Nur Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı'nın kendisine destek veren açıklamalarına, Salih ve Ghezzal'ın tamamen oynayacak seviyeye gelmelerinin de eklenmesi Ismael'i mutlu etti. Fransız teknik adamın oldukça düşük bir form seviyesinde olan Dele Alli'yi kulübeye gönderip, hücuma yakın olarak Salih'i kullanması kadroda sürpriz sayılmayacak bir değişiklik olacak. Trabzonspor maçının orta sahasını Josef ve Gedson'la kuracak olan Ismel, Ghezzal'ın tamamen iyileşmesiyle hücumda ideal üçlüsünü de bulmuş olacak. Beşiktaş'ın yarın akşamki gol silahları N'Koudou - Ghezzal - Weghorst olarak tahtaya yazılacak.

Siyah beyazlıların Trabzonspor karşısındaki muhtemel ilk 11'i şu şekilde:

Ersin - Rosier, Tayyip Talha, Montero, Masuaku, Josef, Gedson, Salih, Ghezzal, N'Koudou, Weghorst 

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşTrabzonsporSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray, Kayserispor maçına hazır
Galatasaray, Kayserispor maçına hazır
Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı
Abdullah Avcı, Avrupa karnesine tarih yazdı
Çebi: Görevimi tamamlamak ve görevimin başında olmak planım
Çebi: Görevimi tamamlamak ve görevimin başında olmak planım
Trabzonspor-Monaco: 4-0
Trabzonspor-Monaco: 4-0
Ballkani - Sivasspor: 1-2
Ballkani - Sivasspor: 1-2
Wout Weghorst: Daha çok gol atmak istiyorum
Wout Weghorst: Daha çok gol atmak istiyorum
Ege Rallisi 31'inci kez start alacak
Ege Rallisi 31'inci kez start alacak
Pınar Karşıyaka ilki yaşadı
Pınar Karşıyaka ilki yaşadı
Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti
Dünya Şampiyonu Ampute Futbol Milli Takımı, Anıtkabir'i ziyaret etti

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول