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Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu

05 Aralık 2022 Pazartesi 13:28
Beşiktaş'ın Antalya kamp kadrosu belli oldu

İSTANBUL - Beşiktaş, FIFA Dünya Kupası nedeniyle Spor Toto Süper Lig’e verilen arayı 5-16 Aralık tarihleri arasında Antalya'da kamp yaparak değerlendirecek.

Siyah-beyazlılar, kamp çalışmaları için Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan özel bir uçakla Antalya’ya gitti.

Öte yandan milli takımda olan futbolcular Atiba Hutchinson ile Kevin Nkoudou 8 Aralık Perşembe günü kampa dahil olacaklar.

Teknik direktör Şenol Güneş'in Antalya kampına davet ettiği 29 futbolcu şöyle;

"Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Mert Günok, Utku Yuvakuran, Welinton Souza, Tayyip Talha Sanuç, Emrecan Uzunhan, Javi Montero, Valentin Rosier, Tayfur Bingöl, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Necip Uysal, Josef de Souza, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Salih Uçan, Dele Alli, Kerem Atakan Kesgin, Nathan Redmond, Cenk Tosun, Jackson Muleka, Rachid Ghezzal, Aytuğ Batur Kömeç, Badra Cisse, Serkan Emrecan Terzi, Necati Bilgiç, Semih Kılıçsoy."

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAntalyaKamp
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