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Beşiktaş ile Ingame arasında işbirliği imzası atıldı

Beşiktaş E-Spor Takımı, InGame Group ile işbirliğine giderek BJK Zula takımını kurdu.

Beşiktaş ile Ingame arasında işbirliği imzası atıldı

Beşiktaş E-Spor Takımı, InGame Group ile işbirliğine giderek BJK Zula takımını kurdu.

04 Nisan 2019 Perşembe 13:11
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Beşiktaş ile Ingame arasında işbirliği imzası atıldı

İSTANBUL - Vodafone Park Stadı'nda yapılan imza törenine Beşiktaş E-Sports Yöneticisi Erman İpci ve InGroup CEO'su Alpay Alptekin katıldı. 

ERMAN İPCİ: ''DÜNYADAKİ İLK E-SPOR KULÜBÜYÜZ''

Dünyada ilk E-Spor takımını Beşiktaş'ın kurduğunu ve bu işbiriliğinin önemli olduğunu ifade eden Erman İpci, ''Beşiktaş Zula E-Spor takımının da yer alacağı iki etkinlik Vodafone Park'ta gerçekleştirilecek. Burada ilklerin buluşmasını gerçekleştiriyoruz. Bu işe yatırım yapan ilk spor kulübüyüz. Beşiktaş olarak marka değerini arttıracak işler yapmak hedefimiz. Dünya genelinde birçok takım kurduk ve bunları yarıştırıyoruz. Bu takımların yüzde 80'i yurtdışında mücadele ediyor" şeklinde konuştu.

ALPAY ALPTEKİN:''BEŞİKTAŞ'IN SOSYAL ENERJİSİ VE BİZİM TEKNİĞİMİZ BİRLEŞECEK''

InGame CEO'su Alpay Alptekin ise InGame Group'un yüzde yüz yerli ve milli bir şirket olduğuna dikkati çekerek, ''Beşiktaş'ta E-Spora yatırım yapan ilk geleneksel spor kulübü ve böyle bir fırsatı görüp değerlendirmesi beni mutlu ediyor. Bu işbirliği futboldan sonra ülkemizde en çok takip edilen spor dalı olan E-Spor alanında yeni ufuklar açacak. Milyonlarca Beşiktaşlı Zula'cıya hayırlı uğurlu olmasını dilerim. Beşiktaş'ın sosyal enerjisi ve bizim teknik kapasitemiz birleşince Türk e-spor takımları hem bilişimde hem oyunda bir marka olacak" dedi.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Ile Ingame
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