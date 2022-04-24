Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 16
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.453,43
ALTIN
911,68
DOLAR
14,77
STERLİN
18,83
EURO
15,85
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim elemanları alacak
Antalya Bilim Üniversitesi öğretim...
TOKİ'den satılık konut ve iş yerleri
TOKİ'den satılık konut ve...
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7 öğretim elemanı alacak
Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi 7...
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2 araştırma görevlisi alacak
İstanbul Rumeli Üniversitesi 2...
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim üyesi alacak
Tarsus Üniversitesi 14 öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyonluğa ulaştı

Beşiktaş Hentbol Takımı, Erkekler Süper Lig'de bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

24 Nisan 2022 Pazar 23:05
Beşiktaş Hentbol Takımı şampiyonluğa ulaştı

Erkekler Hentbol Süper Lig'in 23'üncü haftasında Beşiktaş, Beykoz Belediyesi GSK'yı konuk etti. Siyah-beyazlılar, Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan maçta şampiyonluk mücadelesindeki en yakın rakibini 31-28 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyon oldu.

Süper Lig'de sezona deplasmanda aldığı Trabzon Büyükşehir Belediyespor galibiyetiyle başlayan başantrenör Mehmet Korer Koral'ın öğrencileri, ligin 9'uncu haftasında, Süleyman Seba Spor Salonu'nda Mamak Belediye Gençlik SK'yı mağlup ederek liderlik koltuğuna oturmuş ve ilk yarıyı en yakın rakibi Spor Toto SK'nın iki puan önünde namağlup lider tamamlamıştı.

Süper Lig'in ikinci yarısında da etkili performansını sürdüren Beşiktaş, bugün oynanan Beykoz Belediyesi GSK maçından önce karşılaştığı 7 rakibini de mağlup ederek namağlup liderliğini sürdürdü. Ligin 23'üncü haftasında bugün Beykoz Belediyesi GSK'yı konuk eden siyah-beyazlılar, rakibini 31-28 mağlup ederek bitime 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti.

2021-2022 sezonunda Süper Lig şampiyonluğunu ilan eden Beşiktaş Hentbol Takımı, bu kulvardaki şampiyonluk sayısını 16'ya yükseltti.

AHMET NUR ÇEBİ: BU SENE BU ŞAMPİYONLUĞU ALMAMIZ BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİYDİ

Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, şampiyonluğun ardından Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu. Hentbolun Beşiktaş için çok önemli olduğunu söyleyen Çebi, "Şampiyonluklarımızın çok olduğu bir spor dalımız. Geçen sene şampiyonluğu kaybetmiştik, çok üzüldük. Bu sene bu şampiyonluğu almamız bizim için çok önemliydi. Mesut Çebi'ye (Hentbol Şube Sorumlusu) teşekkür ediyoruz. Bir şey gösteriyoruz: Her şey para değil. Çok ücretler verince şampiyonluklar gelmiyor. İstek, arzu, dengeli bir takım. Çok hesaplı bir bütçeyle yaptık. Yıllardır ödenen paraların neredeyse yarısıyla şampiyon olduk. Bu, başka bir şampiyonluk, bir şeyler ispatlandı. Türk sporuna bu bir emsal olmalı. Bu bir gösterge olmalı. Bundan sonra hesaplı bütçelerle de şampiyonluğun olabileceğini gösteren bir şampiyonluk yaşıyor Beşiktaş" dedi.

MEHMET KORER KORAL: ŞAMPİYONLUK, BEŞİKTAŞ'A YAKIŞIR

Beşiktaş Hentbol Takımı'nın başantrenörü Mehmet Korer Koral da Demirören Haber Ajansı (DHA) muhabirine şampiyonluk sonrası duygularını aktardı. Koral, "Şampiyonluğa ne denir? Şampiyonluk, Beşiktaş'a yakışır. Şampiyonluk, bu yönetime yakışır. Şampiyonluk, taraftara yakışır. Şampiyonluk, bana destek veren tüm takımıma, tüm ekibime yakışır. Hepsini kalpten öpüyorum. Maçlarımız bitmedi, devam edeceğiz. Beşiktaş tarih yazmaya devam ediyor" ifadelerini kullandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Hentbol TakımıErkekler Süper LigŞampiyon
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Altay - Galatasaray: 0-1
Altay - Galatasaray: 0-1
Trabzon’da galibiyet coşkusu
Trabzon’da galibiyet coşkusu
Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3
Adana Demirspor - Trabzonspor: 1-3
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-6
Çaykur Rizespor - Fenerbahçe: 0-6
Trabzonspor şampiyonluk için Adana virajında
Trabzonspor şampiyonluk için Adana virajında
Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz
Cihat Arslan: Ayakta kalmaya devam ediyoruz
Trabzonspor taraftarları dev afişle şampiyonluğu resmetti
Trabzonspor taraftarları dev afişle şampiyonluğu resmetti
TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu Bodrum'da başlıyor
TGF Türkiye Kulüplerarası Golf Turu Bodrum'da başlıyor
Seren Ay Çetin'in ringe çıkacağı WBC gümüş kemer maçının gelirleri Ukrayna'ya gidecek
Seren Ay Çetin'in ringe çıkacağı WBC gümüş kemer maçının gelirleri Ukrayna'ya gidecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma