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Beşiktaş hazırlık maçında Atletico Madrid'i 2 golle yendi

Beşiktaş, hazırlık maçında İspanya ekibi Atletico Madrid'i 2-0 mağlup etti.

13 Nisan 2023 Perşembe 00:11
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Beşiktaş hazırlık maçında Atletico Madrid'i 2 golle yendi
İstanbul 

Siyah-beyazlı futbol takımı, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyası kapsamında İspanya ekibi Atletico Madrid ile karşı karşıya geldi.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin yaralarını sarmak amacıyla Vodafone Park'ta oynanan mücadeleyi hakem Hüseyin Göçek yönetti.

Beşiktaş, sahaya Ersin Destanoğlu, Valentin Rosier, Welinton Souza, Roman Saiss, Umut Meraş, Berkay Vardar, Gedson Fernandes, Rachid Ghezzal, Alexandru Maxim, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy ilk 11'iyle çıktı.

Diego Simeone yönetimindeki Atletico Madrid ise Grbic, Doherty, Witsel, Marco, Reguilon, Kondogbia, Lemar, Barrios, Saul, Correa ve Carlos Martin 11'iyle sahada yer aldı.

Siyah-beyazlı takım, ilk yarıyı Gedson Fernandes'in 25. dakikada attığı golle 1-0 önde tamamladı.

İkinci yarıda Beşiktaş'ta Necip Uysal, Atiba Hutchinson, Kerem Atakan Kesgin, Tayfur Bingöl, Onur Bulut, Amir Hadziahmetovic, Kevin N'Koudou, Aytuğ Kömeç ve kaleci Emre Bilgin oyuna dahil oldu.

Arjantinli teknik direktör Diego Simeone ise 65. dakikada kaleci Grbic dışında tüm oyuncuları değiştirdi.

Mücadelenin 88. dakikasında N'Koudou sahneye çıktı ve siyah-beyazlıların ikinci golünü kaydetti.

Beşiktaş, karşılaşmadan 2-0 galip ayrıldı.

Müsabakanın bilet satışından elde edecek gelir, siyah-beyazlı kulübün deprem bölgesinde yapacağı okullar için kullanılacak.

İki takım oyuncularının özel maçta giydiği formalar, "kartalyuvasi.com.tr" internet sitesi üzerinden açık arttırma usulüyle satışa sunulacak.

Karşılaşmayı yaklaşık 25 bin futbolsever takip etti. Beşiktaş taraftarı, maçın ardından Atletico Madrid takımı lehine tezahüratta bulundu.

AA

Son Güncelleme: 13.04.2023 01:49
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşJKAtleticoMadridTogetherforTurkeyDostlukmaçıBırakmamSeniTürkiyemAntoineGriezmannnDeprembölgesi
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