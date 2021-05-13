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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

Beşiktaş, Süper Lig’in son haftasında Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından bu sabah yaptığı çalışmayla başladı.

13 Mayıs 2021 Perşembe 19:30
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Beşiktaş, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde gerçekleşen antrenman 1.5 saate yakın sürdü. Antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Çalışma, gruplar halinde oynanan ayak tenisi sonrası gerçekleştirilen kondisyon koşuları ile sona erdi.

Siyah-beyazlı ekip, Göztepe ile oynayacağı maçın hazırlıklarını yarın saat 12.00’de yapacağı çalışmayla tamamlayacak ve saat 16.00’da özel bir uçakla İzmir’e giderek kampa girecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGöztepe MaçıHazırlık
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