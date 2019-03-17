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Beşiktaş - Göztepe: 1-0

Beşiktaş evinde 3 puanı aldı

Beşiktaş - Göztepe: 1-0

Beşiktaş evinde 3 puanı aldı

17 Mart 2019 Pazar 10:04
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Beşiktaş - Göztepe: 1-0

İSTANBUL (DHA)  

Spor Toto Süper Lig'in 26'ncı haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi Burak Yılmaz'ın 46'ncı dakikada attığı golle 1-0 mağlup etti.

25'inci dakikada sol kanattan kazanılan köşe vuruşunda Ljajic ortaladı. Ceza sahası dışındaki Quaresma'nın gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak farklı şekilde auta gitti.

36'ncı dakikada Poko'nun attığı uzun pasla savunma arkasına sarkan Yasin, Karius'u geçtikten sonra topu ağlara gönderdi ancak filelere giden top ofsayt gerekçesiyle gol değeri kazanmadı.

Karşılamanın ilk yarısı 0-0'lık skorla sona erdi.

46'ncı dakikada siyah beyazlı ekip öne geçti. Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Ljajic pasını sağ kanattaki Quaresma'ya aktardı. Portekizlinin ortasında Burak'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0.

58'inci dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Gassama topu Medel'den kurtardıktan sonra ortaladı. Ceza sahası içindeki Serdar Gürler'in kafa vuruşunda top kaleci Karius'ta kaldı.

67'nci dakikada sağ kanatta kazanılan serbest vuruşta Serdar Gürler ortaladı. Arka direkteki Deniz Kadah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

69'uncu dakikada Atiba'nın pasıyla ceza alanının hemen dışında topla buluşan Kagawa'nın şutunda top savunmadan döndü.

90+3'üncü dakikada savunmadan uzun atılan topla buluşan Burak, topu ceza sahasına kadar sürdü ve pasını takım arkadaşına aktardı, Beto araya girerek golü önledi.

90+4'üncü dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında Alpaslan'ın pasıyla topla buluşan N'Gando'nun şutunda top az farkla auta gitti.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti.

ADRIANO DEVAM EDEMEDİ

Caner Erkin'in Göztepe maçının kadrosundan sakatlığı sebebiyle çıkartılmasının ardından siyah beyazlıların sol bek orjinli tek futbolcusu olan Adriano da mücadeleye sakatlığı sebebiyle devam edemedi. Attığı depar sonrasında arka adalesinde ağrı hisseden Brezilyalı futbolcu 12'nci dakikada yerini Necip Uysal'a bıraktı.

NECİP GİRDİ ÇIKTI

Siyah beyazlı ekipte teknik direktör Şenol Güneş 12'nci dakikada oyuna dahil olan Necip Uysal'a ikinci yarıda forma şansı tanımadı. Adriano'nun geçirdiği sakatlığın ardından oyuna dahil olan Necip Uysal, ilk devrede iki kritik müdahalede bulunmuştu. Ancak teknik direktör Şenol Güneş, ikinci yarının hemen başında Necip'i oyundan alarak Lens'i sahaya sürdü. Necip'in oyundan çıkmasının ardından Dorukhan savunmanın göbeğinde Vida'nın yanına geçerken, karşılaşmaya sol açık olarak başlayan Ljajic, orta sahanın merkezine kaydı. Oyuna ikinci yarıda dahil olan Lens ise sol açıkta oynadı.

TAKIMIN EN GOLCÜSÜ BURAK OLDU

Göztepe karşısında Beşiktaş'ı öne geçiren golü kaydeden Burak Yılmaz, siyah beyazlı formayla 6'ncı golünü kaydetti. Attığı gollerin tamamını Vodafone Park'ta kaydeden tecrübeli futbolcu Göztepe maçında fileleri havalandırmasıyla en golcü isim oldu. Burak Yılmaz, 5'er golü bulunan Mustafa Pektemek, Adem Ljajic ve Jeremain Lens'i geride bıraktı.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Serkan Çınar, Ceyhun Sesigüzel, Kerem Ersoy

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Medel, Adriano (Dk. 12 Necip) (Dk. 46 Lens), Atiba, Dorukhan, Quaresma, Kagawa (Dk. 90 Kagawa), Ljajic, Burak Yılmaz

GÖZTEPE: Beto - Gassama, Reis, Titi, Lumor, Poko (Dk. 84 N'Gando), Borges (Dk. 60 Ghilas), Castro, Serdar, Yasin, Deniz (Dk. 71 Alpaslan)

GOLLER: Dk. 46 Burak Yılmaz (Beşiktaş) 

SARI KARTLAR: Yasin (Göztepe)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGöztepe
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