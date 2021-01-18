Beşiktaş - Galatasaray: 2-0

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 79’uncu dakikada Josef de Souza ve 90+1’inci dakikada N’Koudou kaydetti.