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Beşiktaş - Galatasaray: 2-0

Süper Lig’in 19’uncu haftasında Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Siyah-beyazlılar, ikinci yarıda bulduğu gollerle rakibini 2-0 mağlup etti. Beşiktaş’a galibiyeti getiren golleri 79’uncu dakikada Josef de Souza ve 90+1’inci dakikada N’Koudou kaydetti.

18 Ocak 2021 Pazartesi 09:21
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Beşiktaş - Galatasaray: 2-0

7’nci dakikada sağ kanatta topla buluşan Larin, içeri katettikten sonra tersteki Ghezzal’ı gördü. Ceza sahası içinde topu sağ ayağına alan Ghezzal’ın şutunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

33’üncü dakikada sağ kanattan gelişen Galatasaray atağında Arda Turan ortasını yaptı. Arka direkte Marcao’nun sağ ayağıyla yaptığı vuruşta Atiba son topu çizgiden çıkardı.

35’inci dakikada Marcao kalecisine dönmek isterken araya Larin girdi. Topla birlikte ceza sahasına giren Larin, kaleciyle karşı karşıya yaptığı vuruşta topu üstten dışarı attı.

Mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi.

58’inci dakikada Galatasaray 10 kişi kaldı. Kullanılan taç atışında Montero kafa vurmak isterken, Diagne ayağını soktu. Diagne’nin ayağının Montero’nun kafasına gelmesi sonrasında hakem Cüneyt Çakır, Diagne’yi kırmızı kartla oyun dışı bıraktı.

70’inci dakikada Galatasaray savunmasının uzaklaştırmak istediği top Josef’in önünde kaldı. Josef pasını bekletmeden sağdaki Rosier’e verdi. Rosier’in ceza sahasının hemen dışından yaptığı vuruşta top yandan auta gitti.

73’üncü dakikada paslaşılarak kullanılan korner sonrasında N’Koudou çaprazdan ceza sahasına girip şutunu çekti, savunmaya çarpan top kornere gitti.

79’uncu dakikada Beşiktaş öne geçti. Sol kanattan gelişen atakta Rıdvan Yılmaz ortasını yaptı. Aboubakar’dan seken top Josef’in önünde kaldı. Josef  kontrol ettikten sonra bekletmeden yaptığı vuruşla topu direk dibinden ağlarla buluşturdu: 1-0.

90+1’inci dakikada Beşiktaş farkı 2’ye çıkardı. Sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Gökhan Töre pasını N’Koudou’ya aktarırken top Luyindama’da kaldı. Yaptığı baskı sonrasında topu kapan Larin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda müsait durumdaki N’Koudou’yu gördü. Fransız oyuncu topu boş ağlara gönderdi: 2-0.

90+4’üncü dakikada Emre Akbaba mutlak gol pozisyonundan faydalanamadı. Yapılan ortada, ceza sahası içindeki Babel arka direğe doğru indirdi. Emre Akbaba’nın şutunda açıyı zamanında kapatan kaleci Ersin topu kornere gönderdi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş sahasında Galatasaray’ı 2-0 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşGalatasaraySüper LigFutbol
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