Beşiktaş, Fenerbahçe derbisine hazır  

Siyah beyazlılar, geride kalan 7 haftada 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet alarak taraftarını mutlu edecek bir performansa ulaşamadı. Son iki maçında Medipol Başakşehir'e kendi sahasında 1-0 yenilen Valerien Ismael'in öğrencileri, bir sonraki maçta da İstanbulspor ile 2-2 berabere kalarak bir anda 4'üncülüğe kadar geriledi. Puan kayıplarının yanı sıra oynanan oyunun da ilk haftalara göre gerileme göstermesi, takımın eleştirilmesine ve hedefe teknik direktör Valerien Ismael'in konmasına neden olmuştu. Bu duruma hemen el koyan başkan Çebi ve sportif direktör Ceyhun Kazancı, Ismael'e olan güvenlerini dile getirdiler ve Fenerbahçe derbisi öncesinde teknik heyet ve futbolcuları rahatlatmış oldular.

Eleştirilerin hedefindeki Valerien Ismael ise hafta içinde yaptırdığı antrenmanlarda, tamamen kazanmaya odaklı çalışmalarla futbolcuları motive etmeye ve takımı hazır hale getirmeye gayret gösterdi. Futbolcuların moralinin oldukça yerinde olduğu gözlemlenirken, tüm konsantrasyon Fenerbahçe'yi yenerek iki maçlık kötü gidişe son vermek ve tekrar iyi futbol oynamaya başlamak üstüne.

N'KOUDOU DIŞINDA EKSİK YOK

Beşiktaş'ta Kamerun milli takımından sakat dönen N'Koudou dışında eksik futbolcu bulunmuyor.

1.5 ay süren sakatlığını atlatan Ghezzal'ın, maç kadrosunda olup olmayacağına bu akşam yapılacak antrenmanda karar verilecek. Takımla sadece 2 antrenmana çıkabilen Ghezzal'ın, yeterli kondisyona sahip olmaması sebebiyle maç kadrosuna alınsa bile yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Bir diğer sakat futbolcu Nathan Redmond'un ise oynamasına engel bir durum bulunmuyor. Geçtiğimiz hafta sol elinden ameliyat olan İngiliz futbolcu, özel olarak hazırlanan bileklik sayesinde görev alabilecek.

STOPERDE NECİP Mİ TAYYİP TALHA MI OYNAYACAK

Teknik direktör Valerien Ismael Fenerbahçe maçının kadrosunu iki mevki dışında belirlemiş durumda.

Kaleyi yine Ersin'e emanet edecek olan Ismael, defansın sağında Rosier, solunda Masuaku'ya, stoperde de Saiss'e görev verecek. Tecrübeli teknik adamın stoperdeki diğer tercihi ise Tayyip Talha ve Necip'ten biri olacak. Antrenmanlarda denenen on birlere göre Tayyip Talha on bir için en güçlü seçenek durumunda.

Ismael'in orta saha tercihi Josef - Gedson - Salih üçlüsünden oluşacak. Hücum hattında sağda Muleka santraforda Weghorst on bire kesin olarak yazılacak diğer isimler. N'Koudou'nun sakat olması ise 3 futbolcuya birden forma şansı doğurdu. Bu bölge için en güçlü aday Nathan Redmond olsa da Dele Alli ve Cenk Tosun'un onibre yazılması da sürpriz sayılmayacak.

Beşiktaş'ın Fenerbahçe derbisindeki muhtemel on biri şu şekilde: "Ersin - Rosier - Tayyip Talha (Necip) - Saiss - Masuaku - Josef - Gedson - Salih - Muleka - Redmond (Cenk) - Weghorst."