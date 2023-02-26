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Beşiktaş, erteleme maçında bir puana razı oldu

Spor Toto Süper Lig 14. hafta erteleme maçında Beşiktaş, sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 0-0 berabere kaldı.

26 Şubat 2023 Pazar 21:45
Beşiktaş, erteleme maçında bir puana razı oldu

29. dakikada Fraport TAV Antalyaspor gole yaklaştı. Fernando'nun sağdan kullandığı serbest atışta arka direkte iyi yükselen Veysel Sarı'nın kafa vuruşunda kaleci Mert Günok topu kornere çeldi.

45+4. dakikada gelişen Beşiktaş atağında, sağ çaprazdan ceza sahasına giren Redmond'un şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.

45+6. dakikada Redmond'un soldan kullandığı kornerde Tayyip Talha Sanuç'un ön direkte aşırttığı topa altıpasın içinde yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda, meşin yuvarlak üstten auta çıktı.

64. dakikada Umut Meraş'ın soldan ortasında Saiss'in ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda, top az farkla yandan auta gitti.

80. dakikada Beşiktaş'ın golü iptal edildi. Redmond'un sağdan ortasında Tayyip Talha Sanuç'un ceza sahası içinde yaptığı kafa vuruşunda top ağlara gitti. VAR incelemesinin ardından Tayyip Talha'nın topa eliyle müdahale ettiği gerekçesiyle gol değer kazanmadı.

90. dakikada Beşiktaş gole yaklaştı. Antalyaspor savunmasından seken topa Semih Kılıçsoy röveşata ile vurdu. Cenk Tosun'un kale alanında kafayla tamamlamak istediği meşin yuvarlağı kaleci Ataberk Dadakdeniz iki hamlede kontrol etti.

90+6. dakikada Beşiktaş penaltıdan faydalanamadı. 90+4. dakikada Cenk Tosun'un ceza sahası içinde kaleci Ataberk Dadakdeniz'den sıyrılmak isterken yerde kalması üzerine maçın hakemi Abdulkadir Bitigen penaltı noktasını gösterdi. 90+6'ncı dakikada penaltıda topun başına geçen Cenk'in şutunda, sağına uzanan kaleci Ataberk gole izin vermedi.

Karşılaşma golsüz tamamlandı.

Cenk Tosun uzatmada penaltı kaçırdı

Mücadelenin 90+4. dakikasında kaleci Ataberk Dadakdeniz'in ceza sahası içinde müdahalesinin ardından Cenk Tosun yerde kalırken maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi.

Penaltıyla galibiyete yaklaşan Beşiktaş'ta topun başına geçen Cenk Tosun'un vuruşunda, kaleci Ataberk gole izin vermedi.Beşiktaş'ın golü VAR'a takıldı

Beşiktaş'ın 80. dakikada kullandığı serbest atış sonrasında Tayyip Talha Sanuç ceza sahası içinde kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.

Syah-beyazlılara büyük sevinç yaşatan ve Türk bayrağı açılarak kutlanan gol, VAR'dan gelen uyarının ardından elle oynama olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

Şenol Güneşli Beşiktaş, iç sahada ilk kez puan kaybetti

Teknik direktör Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından iç sahada oynadığı tüm maçları kazanan Beşiktaş, ilk puan kaybını Antalyaspor karşısında yaşadı.

Güneş'in göreve gelmesinin ardından oynadığı HangiKredi Ümraniyespor (5-2), Adana Demirspor (1-0), Kasımpaşa (2-1) ve Corendon Alanyaspor (3-0) maçlarını kazanarak 12 puan toplayan siyah-beyazlı ekip, Antalyaspor karşısında bir puana razı oldu.

Dele Alli ikinci yarıya çıkamadı

Beşiktaş'ta bu sezon performansı en çok tartışılan oyuncuların başında gelen Dele Alli, Antalyaspor maçının ikinci yarısına çıkamadı.

Rachid Ghezzal'ın maç önünde yaşadığı sakatlık sonrasında 11 kişilik kadroya dahil olan Dele Alli, teknik direktör Şenol Güneş'in kararıyla ikinci yarıda yerini Tayfur Bingöl'e bıraktı.

Semih Kılıçsoy siftah yaptı

Beşiktaş'ın altyapısında görev yapan genç oyuncu Semih Kılıçsoy, Antalyaspor karşısında ilk kez A takım forması giydi.

17 yaşındaki oyuncu, 58. dakikada Jackson Muleka'nın yerine oyuna dahil olarak kariyerinde yeni bir sayfa açtı.

Ataberk Dadakdeniz'e yabancı madde

Antalyaspor kalecisi Ataberk Dadakdeniz, 58. dakikada kale arkası tribününden atılan yabancı bir maddeyle yere yığıldı.

23 yaşındaki kaleci, ceza sahası içinde yapılan tedavisinin ardından oyuna devam etti.

AA

Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigBeşiktaşAntalyasporFutbol
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