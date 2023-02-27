Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.197,44
ALTIN
1.101,65
DOLAR
18,89
STERLİN
22,73
EURO
20,02
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim elemanları alacak
Lokman Hekim Üniversitesi Öğretim...
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi alıyor
Koç Üniversitesi Öğretim Üyesi...
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Sözleşmeli Hemşire alacak
Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BEŞİKTAŞ DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

Beşiktaş taraftarlarının depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere 'Bu oyuncak sana arkadaşım' kampanyasında Antalyaspor maçının 4:17'nci dakikasında sahaya pelüş oyuncaklar atması dünya gündeminde de dikkat çekti.

27 Şubat 2023 Pazartesi 17:11
BEŞİKTAŞ DÜNYA BASININDA GENİŞ YANKI BULDU

'Hayat, sporu aştığında...'

Uluslararası yayın yapan kuruluşlar ve kurumlar etkinlik sırasındaki görselleri paylaşırken dikkat çekici ifadeler kullanıldı. Bu anlar, Beşiktaş JK Instagram hesabında 24 milyon izlenmeye ulaştı.

Öne çıkan ifadeler şu şekilde: 

Serie A English: Hayat, sporu aştığında... Beşiktaş ve Antalyaspor'dan depremden etkilenen çocuklar için iç açıcı bir jest.

The Guardian: İstanbul'da Beşiktaş ile Antalyaspor arasında oynanan maçta, Türkiye'deki depremden sağ kurtulan çocuklara bağış olarak  binlerce oyuncak ayı ve pelüş oyuncaklar sahaya atıldı.

Reuters: Beşiktaş taraftarları depremden etkilenen çocuklar için sahaya oyuncak fırlattı.

BBC: Taraftarlar deprem bölgesindeki çocuklara hediye edilmek üzere atkı, bere ve pelüş oyuncaklar attı. Beşiktaşlı futbolcular, maç öncesi düzenlenen tören öncesi ülkenin etkilenen güney illerinin isimleriyle ısınırken, taraftarlar Vodafone Stadı'nda bulunan arama kurtarma ekiplerini alkışladı.

ESPN: Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara gönderilmek üzere sahaya oyuncak ve peluş hayvanlar fırlattı. Güzel oyun...

Al Jazeera English: Beşiktaş taraftarları depremden kurtulan çocuklara oyuncak bağışlarken, maç sırasında futbol sahasına oyuncak ayılar yağdı.

Yahoo Sport: Beşiktaş taraftarları, depremden etkilenen çocuklara göndermek için sahaya oyuncaklar fırlattı. Muhteşem bir an.

SKY Sports Football: İnanılmaz. Beşiktaş taraftarı, depremden etkilenen çocuklar için yüzlerce oyuncağı ve içi doldurulmuş oyuncakları sahaya fırlattı.

Bloomberg: Beşiktaş taraftarları, Antalyaspor ile oynanan maçta bu ay meydana gelen büyük depremden etkilenen çocukların yararına sahaya oyuncak yağdırdı.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDepremçocukOyuncaDünyaBasın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Alanyaspor'da teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı
Alanyaspor'da teknik direktör Farioli ile yollar ayrıldı
EXPO SPORT 2023 DEPREM BÖLGESİNDE SPOR KOMPLEKSİNE DÖNÜŞECEK
EXPO SPORT 2023 DEPREM BÖLGESİNDE SPOR KOMPLEKSİNE DÖNÜŞECEK
Trabzonspor, Avcı ile en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor
Trabzonspor, Avcı ile en fazla mağlubiyet aldığı sezonu yaşıyor
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Avrupa'nın 5 büyük liginde görünüm
Beşiktaş, erteleme maçında bir puana razı oldu
Beşiktaş, erteleme maçında bir puana razı oldu
Beşiktaş taraftarı, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı
Beşiktaş taraftarı, depremzede çocuklar için sahayı oyuncaklarla donattı
Ümraniyespor ile Adana Demirspor berabere kaldı
Ümraniyespor ile Adana Demirspor berabere kaldı
Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti
Türk futbolunun efsane isimlerinden Ziya Şengül, hayatını kaybetti
"Omuz omuza" yardım kampanyası 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek
"Omuz omuza" yardım kampanyası 1 Mart-15 Haziran tarihlerinde düzenlenecek

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi