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Beşiktaş derbiye hazır

Beşiktaş'ta derbi hazırlıkları tamamlandı

19 Aralık 2021 Pazar 12:28
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Beşiktaş derbiye hazır

İSTANBUL (DHA)

Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında derbi maçta yarın Fenerbahçe'nin konuğu olacak Beşiktaş bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı.

Beşiktaş U-19 Teknik Direktörü Önder Karaveli’nin yönetiminde yapılan antrenman; ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışmasıyla başladı. Pas ve 5’e 2 çalışması ile dar alanda oyun kontrol pas çalışması ile devam eden antrenman, taktik programının yer aldığı tam saha çift kale maçın ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Siyah-beyazlılarda hafta içinde antrenmanda burnu kırılan Umut Meraş da Fenerbahçe maçının kadrosuna dahil edildi. Siyah-beyazlıların Fenerbahçe maçı kadrosunda şu isimler yer alıyor: "Ersin Destanoğlu, Emre Bilgin, Valentin Rosier, Rıdvan Yılmaz, Francisco Montero, Josef de Souza, Salih Uçan, Michy Batshuayi, Oğuzhan Özyakup, Gökhan Töre, Can Bozdoğan, Atiba Hutchinson, Mehmet Topal, Miralem Pjanic, Cyle Larin, Rachid Ghezzal, Necip Uysal, Welinton Souza, Domagoj Vida, Serdar Saatçı, Güven Yalçın, Umut Meraş."

DHA

Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeBeşiktaş
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