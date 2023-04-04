Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.984,11
ALTIN
1.249,11
DOLAR
19,23
STERLİN
24,09
EURO
21,11
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel alacak
Balıkesir Üniversitesi Sözleşmeli personel...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu

Beşiktaş Kulübü, 4-2 kazandıkları Fenerbahçe derbisinin VAR kayıtları ile derbiye hakem Halil Umut Meler'in atanmasının gerçek sebebinin açıklanması talepleriyle Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) resmi başvuruda bulundu.

04 Nisan 2023 Salı 17:52
5 Okunma
Beşiktaş, derbinin VAR kayıtlarının açıklanması için TFF'ye başvurdu
İstanbul

Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı resmi başvuru yazısı, kulübün internet sitesinden paylaşıldı. Resmi başvuruda, "Hakem Halil Umut Meler'in maç içerisinde vermiş olduğu yanlış belki de kasıtlı kararlar, kamuoyunda Beşiktaş'ı lig yarışının dışında bırakma operasyonu olarak algılanmaktadır. Özellikle aleyhimize verilen ilk penaltı kararının izahı mümkün değildir. Bu noktada üzerine bir kez daha basarak belirtmek isteriz ki; başkanımızın da defalarca ifade ettiği gibi hakem camiasında beyaz bir sayfa açılmadan problemlerin çözülmeyeceği, kaotik ortamın düzelmeyeceği artık aşikardır." ifadeleri kullanıldı.

Ligden çekilen Atakaş Hatayspor ve Gaziantep FK karşılaşmaları ile ilgili taleplerinin TFF üzerinde rahatsızlık oluşturduğuna yer verilen başvuruda, ayrıca şunlar kaydedildi:

"Deprem felaketi nedeniyle iki güzide kulübümüzün ligden çekilmesi sonrası bu takımlarımızın oynadıkları tüm maçların yok hükmünde sayılması gerektiği yönündeki görüşümüzün de Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde rahatsızlık oluşturduğunu düşünmekteyiz. Camiamızda da bu yöndeki isteğimiz nedeniyle TFF ve bazı hakemler tarafından takımımızın önünün kesilmeye çalışıldığı düşüncesi oluşmuştur. Kamuoyunda oluşan bu görüşlerin bertaraf edilmesi adına Fenerbahçe-Beşiktaş maçının VAR kayıtlarının ivedilikle açıklanmasını bekliyoruz. Bu talebimiz yine kabul görmeyecek ise de her iki kulüpten birer yetkilinin bulunacağı ortamda VAR konuşmalarının dinlenmesinde kamu yararı ve gereklilik görmekteyiz. Kaldı ki bu tek taraflı bir istek değil, rakibimiz Fenerbahçe nezdinde de kabul görmüş bir taleptir. Yeri gelmişken belirtmek isteriz ki; yapay zeka ile atanan hakemler bu maçımızda hangi gerekçeyle manuel olarak atanmıştır? Bunun gerçek sebebi nedir? MHK ne amaçla böyle bir talepte bulunmuştur? Tartışmaların sonlandırılması adına bu konunun da kamuoyuna izah edilmesini zaruret olarak görmekteyiz."

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşJKVARKayıtlarıTürkiyeFutbolFederasyonuSüperlig
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi
Eski dünya şampiyonu boksör Amir Khan'ın son maçında doping yaptığı belirlendi
Sakatlığı süren Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak
Sakatlığı süren Rafael Nadal, Monte Carlo Masters Tenis Turnuvası'na katılamayacak
Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek
Galatasaray Türkiye Kupası'nda Başakşehir'i konuk edecek
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Şenol Güneş'le kendini buldu
Beşiktaş'ın milli futbolcusu Cenk Tosun, Şenol Güneş'le kendini buldu
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: En önemli şeylerden biri taraftar ve onların desteği kesinlikle çok önemli
Sivasspor Teknik Direktörü Çalımbay: En önemli şeylerden biri taraftar ve onların desteği kesinlikle çok önemli
Giresunspor Başkanı Yamak: TFF'nin kararının doğru olduğuna inanıyoruz
Giresunspor Başkanı Yamak: TFF'nin kararının doğru olduğuna inanıyoruz
UEFA'nın 47. olağan kongresi yarın yapılacak
UEFA'nın 47. olağan kongresi yarın yapılacak
Giresunspor, Beşiktaş karşısında puan hedefliyor
Giresunspor, Beşiktaş karşısında puan hedefliyor
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu
Kasımpaşa'nın yeni teknik direktörü Kemal Özdeş oldu

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi