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Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı

31 Ekim 2022 Pazartesi 16:03
Beşiktaş, derbi hazırlıklarına ara vermeden başladı

İSTANBUL - Beşiktaş, Süper Lig'in 13'üncü haftasında 5 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı derbi maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı. 

Nevzat Demir Tesisleri'nde, teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde basına açık yapılan idman kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Dünkü maçta oynayan futbolcular, salonda jenerasyon çalışması yaptılar. Diğer oyuncular ise ısınma çalışması yaparak başladıkları antrenmanı; pas, taktik çalışması, dar alanda oynanan maç ve şut çalışmasıyla tamamladı.

Öte yandan sakatlığı bulunan Rachid Ghezzal, antrenmanda yer almadı.

Bu arada Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcular, antrenman öncesi bir araya geldikleri basın mensuplarıyla hatıra fotoğrafı çektirdiler.

Beşiktaş, Galatasaray maçının hazırlıklarına, bir günlük iznin ardından 2 Kasım Çarşamba günü saat 11.00'de basına kapalı yapacağı çalışmayla devam edecek.

DHA

Son Güncelleme: 31.10.2022 16:12
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşDerbi Hazırlıkları
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