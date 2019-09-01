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Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1

Beşiktaş evinde 1 puana razı olmak zorunda kaldı...

Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1

Beşiktaş evinde 1 puana razı olmak zorunda kaldı...

01 Eylül 2019 Pazar 12:14
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Beşiktaş - Çaykur Rizespor: 1-1

İSTANBUL (DHA) 

Süper Lig'in 3'üncü haftasında Beşiktaş, sahasında Çaykur Rizespor'u konuk etti. Karşılaşma Oğulcan Çağlayan’ın 17’nci dakikada ve Vida’nın 53’üncü dakikada attığı karşılıklı gollerle 1-1 sona erdi.

4'üncü dakikada Caner Erkin'in pası ile ceza sahasının hemen dışında topla buluşan Adem Ljajic'in çektiği şut üstten auta gitti.

18'inci dakikada Gökhan Gönül'ün sağ kanattan yaptığı orta ile arka direkte buluşan Adem Ljajic'in çektiği şut az farkla dışarı çıktı.

21'inci dakikada Adem Ljajic'in pası ile ceza sahasının içerisinde topla buluşan Güven Yalçın'ın yerden çektiği şut az farkla yandan auta çıktı.

37'nci dakikada Hızlı gelişen Çaykur Rizespor atağında Nill De Pauw'un pası ile sol çaprazda topla buluşan Oğulcan Çağlayan'ın ceza sahası içerisine girer girmez ayağının dışıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

53’üncü dakikada Caner Erkin'in sol kanattan yaptığı ortaya ön direkte iyi yükselen Domagoj Vida'nın kafa vuruşu kaleci Gökhan Akkan'ın solundan ağlarla buluştu: 1-1.

63’üncü dakikada Adem Ljajic'in pası ile ceza sahası içerisinin sol çaprazında topla buluşan N'Koudou, son çizgiye indikten sonra yerden yaptı ortada top kaleci Gökhan Akkan’ı geçen topu Çaykur Rizespor savunması uzaklaştırdı.

72’nci dakikada Gökhan Gönül’ün sağ kanattan yaptığı ortada altı pasta topla buluşan N’Koudou vuruşunda top üst direğe çarparak auta çıktı.

76’ncı dakikada Adem Ljajic'in ceza sahasının içerisinden yerden çektiği şut kaleci Gökhan Akkan'ın kucağında kaldı.

87’nci dakikada Caner Erkin’in ceza sahası dışından yaptığı yerden vuruşta kaleci Gökhan Akkan meşin yuvarlağı çelerek uzaklaştırdı.

90+1’inci dakikada Caner Erkin’in uzak mesafeden yaptığı vuruş yandan auta gitti.

90+7’nci dakikada Çaykur Rizespor’un sağ kanattan geliştirdiği atakta Samudio’nun yaptığı ortada arka direkte bomboş durumda topla buluşan Vetrih meşin yuvarlağı direğe nişanladı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

BAKAN KASAPOĞLU MAÇI TAKİP ETTİ

Beşiktaş’ın evinde Çaykur Rizespor ile 1-1 berabere kaldığı maçı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da takip etti.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Yaşar Kemal Uğurlu, Kerem Ersoy, Mehmet Cem Hanoğlu

BEŞİKTAŞ: Karius - Gökhan, Vida, Ruiz, Caner, Dorukhan. Oğuzhan (Dk. 46 Douglas), Ljajic, Boyd (Dk. 46 N'Koudou), Lens (Dk. 85 Rebecho), Güven

ÇAYKUR RİZESPOR: Gökhan Akkan - Moroziuk (Dk. 67 Orhan Ovacıklı), Aberhoun, Chatziisaias, Melnjak, Attamah, Vetrih, Samudio, De Pauw (Dk. 80 Diomande), Boldrin, Oğulcan Çağlayan (Dk. 61 Marko Scepovic)

GOLLER: Dk. 53 Vida (Beşiktaş) - Dk. 17 Oğulcan Çağlayan (Çaykur Rizespor)

SARI KARTLAR: Lens, Dorukhan, Ljajic, Rebecho, N’Koudou (Beşiktaş) - Mykola Morozyuk (Çaykur Rizespor)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Çaykur RizesporBeşiktaş
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