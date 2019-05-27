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Beşiktaş büyük değişim için startı veriyor

2018-2019 sezonunu hayal kırıklığı ile bitiren Beşiktaş, büyük değişim için startı veriyor.

Beşiktaş büyük değişim için startı veriyor

2018-2019 sezonunu hayal kırıklığı ile bitiren Beşiktaş, büyük değişim için startı veriyor.

27 Mayıs 2019 Pazartesi 13:50
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Beşiktaş büyük değişim için startı veriyor

İSTANBUL - Başta yeni teknik direktör olmak üzere futbol takımında da geniş çaplı transfer harekatı yapacak olan siyah beyazlı yönetim, bu değişimi gerçekleştirirken bütçeyi oldukça düşük tutmaya özen gösterecek. Yönetim son iki sezonda futbol takımına 120 milyon Euro'nun üzerinde harcama yapmasına rağmen, Şampiyonlar Ligi biletini dahi alamayan takımın bütçesini 35 milyon Euro seviyelerine çekmek için elinden geleni yapacak. İlk etapta takımdan ayrılan Şenol Güneş ile futbolculardan Gökhan Töre, Tolga Zengin, Mustafa Pektemek, Kagawa ve Adriano'nun toplam maaşı olan 10.2 milyon Euro'dan kurtulan Beşiktaş, yeni teknik direktör ve futbolculara da çok büyük rakamlar ödememe kararı aldı.

İşte Beşiktaş'ın yeni yol haritası:

ABDULLAH AVCI İÇİN GÜN SAYILIYOR

Yeni teknik direktör için Medipol Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı ile temas halinde olan ve olumlu cevap alan Beşiktaş yönetimi, bir kaç gün içinde kesin sonuca varacak. M. Başakşehir Başkanı Göksel Gümüşdağ ile yapılacak görüşmede Avcı için izin isteyecek olan başkan Fikret Orman, bu izni alması durumunda tecrübeli teknik adam ile resmi olarak masaya oturacak ve anlaşmayı imzalayacak. Beşiktaş yönetiminin Abdullah Avcı ile yıllık 1.5 milyon Euro karşılığı Türk Lirası'ndan 3 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

ADEM LJAJİC İLE 4 YILLIK SÖZLEŞME

Uzun süredir opsiyon maddesi haber konusu olan Adem Ljajic için herhangi bir sorun yaşamayan Beşiktaş transfer komitesi, şartların oluşmasıyla beraber otomatik olarak devreye giren sözleşme gereği Torino'ya 6.5 milyon Euro ödeyecek. Siyah beyazlılar bu ödemeyi oldukça uzun vadede yapacağı için taksitler konusunda sıkıntı yaşamayacak.

Ancak futbolcunun onayı olmadan geçerlilik kazanmayan opsiyon anlaşmalarında Ljajic'in tutumu da merak edilen bir konu. Transfer komitesi Beşiktaş'ta kalmak istediğini defalarca açıklayan Ljajic ile hehangi bir sıkıntı yaşamıyor ve mevcut mukavele üzerinden 4 yıllık yapılacak yeni sözleşmeyi kısa sürede KAP'a bildirecek.

EN AZ 7 TRANSFER YAPILACAK

Önümüzdeki sezonunun takımını kurmak için yeni teknik direktörün imza atmasını bekleyen transfer komitesi tüm hazırlıklarını tamamlamış vaziyette.

Öncelikle bonservissiz veya kiralık olarak sağ bek, sol bek, biri kesin olmak üzere 2 stoper, Burak Yılmaz'ın yanına yedek santrfor ve sağ ile sol kanat oyuncusu alacak olan siyah beyazlıların, hücum hattındaki transfer sayısını yeni hocanın isteğine göre beşe çıkarma durumu da bulunuyor. Serdal Adalı ve Umut Güner imzaların atılmasından sonra yeni teknik direktör ile bir araya gelerek transfer harekatına hemen başlayacak. Ayrıca takımdan gönderilmesi düşünülen Quaresma, Lens, Larin, Roco, Orkan Çınar ve Mirin gibi oyuncular için de yeni teknik direktörün onayı beklenecek. Bu arada Karius ile bir yıl daha devam edecek olan Beşiktaş'ta yeni teknik direktörün istemesi halinde yedek kaleci için de çalışmalar yapılacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşBüyük Değişim
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