Beşiktaş, "Bırakmam Seni Türkiyem" kampanyasını başlattı

Vodafone Park'ta düzenlenen basın toplantısında Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Beşiktaş Kulübü Asbaşkanı Serhan Çetinsaya, Beşiktaş Kulübü Genel Sekreteri Mehtap Ferah açıklamalarda bulundu.

Beşiktaş Yönetim Kurulu, camianın, deprem bölgelerine ve depremzedelere yönelik yaptığı yardımları tek çatı altında topladı.

Camia olarak depremin yaşandığı ilk andan itibaren harekete geçtiklerini belirten Ahmet Nur Çebi, bölgede yaşananları unutturmayacaklarını ve zarar gören ailelere katkı vermeye devam edeceklerini söyledi.

Vodafone Park'ın merkezi bir yerde olması sebebiyle ilk günden itibaren yardım için yoğun bir katılım olduğunu aktaran Çebi, "Yardımlar amacına ulaşmıştır ve devam etmektedir. Bu operasyon günlerce devam etti ve ediyor. Derneklerimizin verdiği katkılarla, yardımların çok sağlıklı şekilde ihtiyaç sahiplerine ulaşması sağlandı. Yurt içinde 170, yurt dışında 40 olan derneklerimizin 60 bine yakın üyesi var. Verdikleri destek çok önemli. Taraftarlarımızın özellikle 'Çocukların yüzleri gülsün' kampanyasıyla, dünyada 5 milyar izlenmeye ulaşan organizasyonumuzun ne kadar faydalı ve önemli olduğunu gördük. 225 tırdan oluşan yardım gönderdik. 2 çadır kent kurduk, Üçüncüyü tamamlamak üzereyiz. Oyun alanları oluşturduk. 40 iş makinesi, 5 tanker yakıt, 5 bin kapasiteli aşevi oluşturduk. Depremin ardından sürekli kan bağışı organize edildi. Yardımlarımız devam edecek." ifadelerini kullandı.

"Çocuklarımıza okul yapmamız gerektiğini düşündük"

Hatay'a yapılan ziyaretler sırasında karşılaştıkları tablonun çok kötü olduğunu vurgulayan Çebi, şöyle devam etti:

"Televizyonda izlediklerimizden öte manzaralardı. Bu işin peşini bırakmamamız gerekiyor. Özellikle Hatayspor'u ziyarete giderken 2 çökmüş okul gördük ve çocuklarımıza okul yapmamız gerektiğini düşündük. Beşiktaş olarak 'Omuz Omuza' ve 'Türkiye Tek Yürek' kampanyalarında da yer aldık. Beşiktaş olarak oluşturduğumuz kampanyaya da şimdi başlıyoruz. Türkiye'nin en önemli sivil toplum kuruluşlarından olduğumuzu biliyoruz. Çocuklarımızın yanında olduğumuz hissettirmek istiyoruz. Bunun için 'Bırakmam Seni Türkiyem' kampanyasını başlatıyoruz."

Yardım kampanyasında Bekir isimli minik bir taraftarın kumbarasını verdiğine dikkat çeken ve bu kumbarayı basın toplantısına getiren Ahmet Nur Çebi, "Bekir kardeşimizin kumbarasında 500 lira var. Bu 500 lira kampanyanın başlangıcı olacak. Bekir'e çok teşekkür ediyorum. Böyle bir çocuğun bu duygularla yaşadığı ülkenin bir ferdi olmaktan gurur duyuyorum. Tüm Beşiktaş camiasını Bekir gibi olmaya davet ediyorum. Özellikle iş adamlarımızın okullara isimlerini verebileceklerini de söyleyeyim. Dolayısıyla 'Bırakmam Seni Türkiyem' hesabımız bugün açıldı. 50 liralık bağışları 'Bırakmam' yazarak 1903'e gönderebilirsiniz. Bütün takımlara gönül verenleri bu kampanyaya destek olmaya davet ediyoruz. Bekir kardeşimizin 500 lirasının yanı sıra, biz de yönetim kurulu olarak 10 milyon lira veriyoruz. Umarım devamını muhteşem şekilde tamamlayacağız." diye konuştu.

"Almanya ve Azerbaycan takımlarıyla yardım maçı için görüşüyoruz"

Deprem bölgesine yardım için birçok projeleri olduğunu ve özellikle depremin en çok etkilediği çocuklar için projeler geliştirdiklerini kaydeden Çebi, amatör şubelerden birçok hocanın ve sporcunun gönüllü olarak bölgede olduğunu söyledi.

Milli arada dostluk maçı planladıklarını anlatan Çebi, "Almanya ve Azerbaycan takımlarıyla yardım maçı için görüşüyoruz. Milli takım arasında yapılacak bir maçın gelirinin deprem bölgesine bağışlanması söz konusu. Müze ve stat gezisinden yılda 1 milyon liradan fazla gelirimiz var. Yönetim olarak bu gelirin olduğu gibi bağışlanması kararı aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Hatay ziyareti sırasında çöken 2 okulun kendisini çok etkilediğini yineleyen Çebi, "Oradaki insanların nasıl acı çektiğini, ruhsal olarak nasıl ızdırap çektiğini o anda iyice anladım. Bu deprem gündüz olsaydı, o okullardaki çocuklarımız maalesef bugün hayatta olmayacaklardı. Bizim şu andaki hedefimiz okulların yapımına bir an önce başlamak ve yaz sonunda başlayacak eğitim dönemine yetiştirmek." ifadelerini kullandı.

Çetinsaya: "Minimum 6 okul yapmayı planlıyoruz"

Yapılacak okul projesiyle ilgili detayları paylaşan Beşiktaş Asbaşkanı Serhan Çetinsaya ise konuyu Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'le paylaştıklarını ve Özer'in kendilerine betonarme bina yerine, daha uygun fiyatlı daha çok sayıda okul yapmanın uygun olacağını aktardığını söyledi.

Şartnamelerin hazırlandığını ve maliyet hesaplamalarının da yapıldığını vurgulayan Çetinsaya, şunları kaydetti:

"Projeye Malatya Teknokent'in içinde bir okulla başlayacağız. Bağış ve yardım tutarına göre ne kadar çok okul yapabilirsek, bize de yer temini yapılacak. Tasarladığımız okullar tek katlı, hafif çelik. 1 hafta, 10 günlük sürede fabrikadan çıkabilecek ve içerideki iç imalatların 1 ayda bitebileceği yapılar. 700 metrekarelik yapılar planlıyoruz. 10-12 derslik, kantin, müdür odası, belki bir bilgisayar odası olabilecek okullar yapmak üzere yola çıktık. Beşiktaş camiası olarak bu işi alnımızın akıyla yapacağımızı düşünüyorum. Minimum 6 okul yapmayı planlıyoruz. Deprem belki 1 dakika sürüyor ama belki 1 yıl, belki 3 yıl boyunca bu yaraları sarmaya devam edeceğiz. Ama okul kampanyası çabuk tamamlanmalı. Lütfen kimse ertelemesin, geciktirmesin. Beşiktaşlı insanların yapacağı yardım, sadece bizim ve iş adamlarının verdikleri değil, Bekir gibi taraftarların verdikleri ve SMS'ler çok önemli."

Deprem bölgesine camia olarak yaptıkları yardımlarla ilgili bilgi veren Beşiktaş Genel Sekreteri Mehtap Ferah da bölgeye 200'ün üzerinde tır gönderdiklerini, yardımlara da devam edeceklerini dile getirdi.