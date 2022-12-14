Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.207,12
ALTIN
1.086,09
DOLAR
18,65
STERLİN
23,10
EURO
19,85
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim Görevlisi alacak
Gazi Üniversitesi 6 Araştırma-Öğretim...
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270 Öğretim Üyesi alacak
Sağlık Bilimleri Üniversitesi 270...
Bahçelievler Belediyesi memur alımı yapacak
Bahçelievler Belediyesi memur alımı...
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi 4/B Sözleşmeli Personel alacak
Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi...
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter Alınacak
Strazburg Başkonsolosluğuna Sözleşmeli Sekreter...
İş fırsatları için hemen tıkla!

BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ AMATÖR BRANŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Amatör Branşlarla ilgili Vodafone Park’ta bir basın toplantısı düzenledi.

14 Aralık 2022 Çarşamba 16:19
BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ AMATÖR BRANŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Haber:  Ayşegül Bedir AKOSMAN

Amatör branşları destekleyen firmaların ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Çebi, toplantı sonrası sponsor firmalara plaket verdi. 

“Yapılan bir sponsorluk değildir; toplumsal hizmettir, gönül hizmetidir” diye sözlerine başlayan Başkan Çebi’nin konuşmasından satırbaşları ise şöyle;

A Takımdaki gelirleri amatör branşlara aktaramıyorsunuz. Çünkü bu bir suç!

Çebi, Spor Yasası'na göre Futbol A Takımı'nda elde edilen gelirin bir kısmını isteseler bile amatör branşlara aktaramadıklarını belirterek, "Son çıkan Spor Yasası'na göre hiçbir şekilde bu spor branşlarına dışarıdan, kendi içerisindeki gelirleri dışında destek vermemiz mümkün değil. Futboldaki gelirler futbola yetse ve isteseniz dahi amatör branşlara veremiyorsunuz. Bu bir suç" dedi.

"Kadınlar Futbolu popüler hale geldi"

Kadın Futbolu hakkında açıklamalarda bulunan Çebi, "Kadın futbolu, biliyorsunuz çok popüler hale geldi. Kadınlar, bugüne kadar biz erkekleri her yerde geçtiler. Çok yakında hep önümüzde olacaklar. Baş tacılar. Her şeyi hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Dernek olacaksak, dernek olalım, hep beraber olalım"

Ayrıca destekleri için derneklere çağrıda bulunan başkan Çebi, "Diğer derneklerimizin de artık süratle bir yerlerden tutacaklarını biliyorum, ümit ediyorum. Yakışır da... Dernek olacaksak, dernek olalım. Yani hep beraber olalım. Dernek demek birlik demektir aslında" şeklinde konuştu.

"Güreş ata sporudur, önemlidir."

Güreş ve Basketbol Takımı hakkında gelen bir soruya cevap veren Çebi, "Güreşle ilgili özellikle bekledik ki açık arttırmaya çıkaralım. Talep çok. Güreş ata sporudur, önemlidir. Bir kızımızın Dünya Şampiyonu olması bizi daha da şevklendirmiştir” dedi. 

"Basketbol ne amatör olabiliyor, ne de profesyonel olabiliyor"

Beşiktaş Basketbol Takımı’nın kötü gidişatına ilişkin ise "Amatör sporlarda özellikle basketbol karışık durumda. Ne amatör olabiliyor, ne de profesyonel olabiliyor. Gelirler neredeyse sıfır. Bakıyorsunuz salona 20 kişi yok. Bilet parası 10-20 lira..."

"Rakiplerimizin arkasında ya müthiş sponsorlar var ya da şirket takımları"

Skorlar açısından kötü giden bir sürecin olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, “Mutluluk bekliyorsanız başlangıçta biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım. Rakiplerimize baktığımızda ya müthiş sponsorluklar var arkalarında ya da kurumsal anlamda şirketlere ait basket takımları var. Beşiktaş bir şirkete ait olmadığına göre kendi camiasının desteğiyle yükselebilir" diye konuştu.

"Bandırma'dan aldığımız gençlerle Beşiktaş Basketbol Takımı'nın nasıl bir ivme kazandığını gördünüz."

Çebi, "Önce Akatlar dolacak. Sponsorlar da orada gördükleri ilgiye göre yardımlarını arttırmaya devam edecek. Bu sonuçlar çok çabuk düzelir. Bir evvelki sene Bandırma'dan aldığımız gençlerle Beşiktaş Basketbol Takımı'nın nasıl bir ivme kazandığını gördünüz. Şu anda o giden 3-4 arkadaşımızın dışında Bandırma'dan aldığımız 14 tane genç çocuk var. Biraz sabır gösterin. Ektiklerimizin nasıl faydalı olacağını göreceksiniz" dedi.

“Başladık, bekliyoruz. Kapılar sonuna kadar açık."

Muhalefetin tavrıyla ilgili gelişmelere de değinen Çebi, "Birlik ve beraberlik yılı ilan ettiğimiz, her ne kadar muhalefetin hoş olmayan söylemlerine rağmen vazgeçmedik söylememizden camiayı birlik beraberlik ile bir araya getireceğimiz bu süreçte derneklerimizin de birlik ve beraberliğe duhul olduğunu gösterecektir. Onlara mesaj olarak iletmek istiyorum. Başladık, bekliyoruz. Kapılar sonuna kadar açık" dedi.

Önce Vatan Gazetesi

Son Güncelleme: 14.12.2022 16:36
Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşFutbolBasketbolVoleybolBaşkanAhmet Nur çebiVodafone ParkAyşegül Bedir Akosman
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Rizesporlu Deniz Hümmet: Hedef şampiyonluk, her maç çok önemli
Rizesporlu Deniz Hümmet: Hedef şampiyonluk, her maç çok önemli
İsmet Taşdemir: Hedefimiz her zaman iyi oyun ve 3 puan
İsmet Taşdemir: Hedefimiz her zaman iyi oyun ve 3 puan
Altay'da gözler Tahkim Kurulu'nda
Altay'da gözler Tahkim Kurulu'nda
Dries Mertens: Napoli’den sonra Juventus’a gitmem olmazdı
Dries Mertens: Napoli’den sonra Juventus’a gitmem olmazdı
Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin
Dünya Kupası'nda ilk finalist Arjantin
Giovanni Guidetti 3 yıl daha VakıfBank’ta
Giovanni Guidetti 3 yıl daha VakıfBank’ta
Walid Regragui: Bir fırsatımız var, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz
Walid Regragui: Bir fırsatımız var, 40 yıl daha beklemek istemiyoruz
FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı
FIVB Kadınlar Kulüpler Dünya Şampiyonası'nın basın toplantısı yapıldı
Milli paralimpik atıcı Pehlivanlar: Hayatta hep artıların peşinden koştum
Milli paralimpik atıcı Pehlivanlar: Hayatta hep artıların peşinden koştum

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول