BEŞİKTAŞ BAŞKANI AHMET NUR ÇEBİ AMATÖR BRANŞLAR HAKKINDA AÇIKLAMALARDA BULUNDU

Haber: Ayşegül Bedir AKOSMAN

Amatör branşları destekleyen firmaların ve yöneticilerinin katıldığı toplantıda önemli açıklamalarda bulunan Çebi, toplantı sonrası sponsor firmalara plaket verdi.

“Yapılan bir sponsorluk değildir; toplumsal hizmettir, gönül hizmetidir” diye sözlerine başlayan Başkan Çebi’nin konuşmasından satırbaşları ise şöyle;

A Takımdaki gelirleri amatör branşlara aktaramıyorsunuz. Çünkü bu bir suç!

Çebi, Spor Yasası'na göre Futbol A Takımı'nda elde edilen gelirin bir kısmını isteseler bile amatör branşlara aktaramadıklarını belirterek, "Son çıkan Spor Yasası'na göre hiçbir şekilde bu spor branşlarına dışarıdan, kendi içerisindeki gelirleri dışında destek vermemiz mümkün değil. Futboldaki gelirler futbola yetse ve isteseniz dahi amatör branşlara veremiyorsunuz. Bu bir suç" dedi.

"Kadınlar Futbolu popüler hale geldi"

Kadın Futbolu hakkında açıklamalarda bulunan Çebi, "Kadın futbolu, biliyorsunuz çok popüler hale geldi. Kadınlar, bugüne kadar biz erkekleri her yerde geçtiler. Çok yakında hep önümüzde olacaklar. Baş tacılar. Her şeyi hak ediyorlar" ifadelerini kullandı.

"Dernek olacaksak, dernek olalım, hep beraber olalım"

Ayrıca destekleri için derneklere çağrıda bulunan başkan Çebi, "Diğer derneklerimizin de artık süratle bir yerlerden tutacaklarını biliyorum, ümit ediyorum. Yakışır da... Dernek olacaksak, dernek olalım. Yani hep beraber olalım. Dernek demek birlik demektir aslında" şeklinde konuştu.

"Güreş ata sporudur, önemlidir."

Güreş ve Basketbol Takımı hakkında gelen bir soruya cevap veren Çebi, "Güreşle ilgili özellikle bekledik ki açık arttırmaya çıkaralım. Talep çok. Güreş ata sporudur, önemlidir. Bir kızımızın Dünya Şampiyonu olması bizi daha da şevklendirmiştir” dedi.

"Basketbol ne amatör olabiliyor, ne de profesyonel olabiliyor"

Beşiktaş Basketbol Takımı’nın kötü gidişatına ilişkin ise "Amatör sporlarda özellikle basketbol karışık durumda. Ne amatör olabiliyor, ne de profesyonel olabiliyor. Gelirler neredeyse sıfır. Bakıyorsunuz salona 20 kişi yok. Bilet parası 10-20 lira..."

"Rakiplerimizin arkasında ya müthiş sponsorlar var ya da şirket takımları"

Skorlar açısından kötü giden bir sürecin olduğunu belirten Ahmet Nur Çebi, “Mutluluk bekliyorsanız başlangıçta biraz acı çekmeyi bilmemiz lazım. Rakiplerimize baktığımızda ya müthiş sponsorluklar var arkalarında ya da kurumsal anlamda şirketlere ait basket takımları var. Beşiktaş bir şirkete ait olmadığına göre kendi camiasının desteğiyle yükselebilir" diye konuştu.

"Bandırma'dan aldığımız gençlerle Beşiktaş Basketbol Takımı'nın nasıl bir ivme kazandığını gördünüz."

Çebi, "Önce Akatlar dolacak. Sponsorlar da orada gördükleri ilgiye göre yardımlarını arttırmaya devam edecek. Bu sonuçlar çok çabuk düzelir. Bir evvelki sene Bandırma'dan aldığımız gençlerle Beşiktaş Basketbol Takımı'nın nasıl bir ivme kazandığını gördünüz. Şu anda o giden 3-4 arkadaşımızın dışında Bandırma'dan aldığımız 14 tane genç çocuk var. Biraz sabır gösterin. Ektiklerimizin nasıl faydalı olacağını göreceksiniz" dedi.

“Başladık, bekliyoruz. Kapılar sonuna kadar açık."

Muhalefetin tavrıyla ilgili gelişmelere de değinen Çebi, "Birlik ve beraberlik yılı ilan ettiğimiz, her ne kadar muhalefetin hoş olmayan söylemlerine rağmen vazgeçmedik söylememizden camiayı birlik beraberlik ile bir araya getireceğimiz bu süreçte derneklerimizin de birlik ve beraberliğe duhul olduğunu gösterecektir. Onlara mesaj olarak iletmek istiyorum. Başladık, bekliyoruz. Kapılar sonuna kadar açık" dedi.