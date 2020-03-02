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Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında MKE Ankaragücü ile karşılaşacak olan Beşiktaş, hazırlıklarına bu sabah yaptığı antrenmanla start verdi. Siyah-beyazlılarda sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün karşılaşmada forma giymesinin zor olduğu belirtildi.

02 Mart 2020 Pazartesi 13:37
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Beşiktaş, Ankaragücü maçının hazırlıklarına başladı

İSTANBUL - Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan idmanın ilk bir saati kondisyon çalışmasıyla geçti. Futbolcular bu bölümde koşu, kuvvet ve dripling çalışması yaparken ikinci bölümde topla çalıştı. Pas organizasyonundan sonra yapılan 3 takımlı turnuva maçlarının yer aldığı çift kale ile antrenman sona erdi.

Siyah-beyazlılarda salonda çalışan Boateng ve sağ üst arka adalesinde zorlanma tespit edilen Gökhan Gönül antrenmanda yer almadı. Gökhan'ın Ankaragücü maçında oynamasının zor olduğu belirtildi.

Beşiktaş yarın yapacağı idman ile Ankaragücü maçı hazırlıklarına devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAnkaragücü MaçıHazırlık
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