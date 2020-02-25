Beşiktaş, Alanyaspor maçının hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL - BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde basına kapalı gerçekleştirilen idman, 1.5 saate yakın sürdü. Antrenmana bireysel programına devam eden Dorukhan Toköz katılmadı. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki idman, sahada ısınma koşuları, istasyon koşuları ve streching çalışması ile başladı. Siyah-beyazlı futbolcular ardından 5'e 2 çalışması, dar alanda oyun kontrol pas çalışması ve taktik programının yer aldığı uygulamalar yaptı. İdman, yarım sahada çift kale taktik maçı ve şut çalışması ile sona erdi.

Beşiktaş, Alanyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını yarın sürdürecek.