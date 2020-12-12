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Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

Beşiktaş. Süper Lig'in 12'nci haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor'un konuğu oluyor. Yarın akşam Bahçeşehir Okulları Stadyumu'nda saat 19:.0'da başlayacak karşılaşmada Atilla Karaoğlan düdük çalacak.

12 Aralık 2020 Cumartesi 10:40
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Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında

Ligin ilk 8 haftasında istediği sonuçları alamayan ve sadece 10 puan toplayabilen Beşiktaş, sonrasında 3 maçta 9 puan alarak sıralamada 12'ncilikten 4'üncülüğe kadar yükseldi. Rakipleriyle arasındaki puan farkını da azaltan siyah beyazlılar, bir haftayı da bay geçti. Beşiktaş, Alanyaspor'u yenerek bu sezon ilk kez üst üste dördüncü galibiyetini almak ve zirveye iyice yerleşmek hedefinde. Son üç haftada oldukça formda olan Sergen Yalçın'ın öğrencileri, 3 maçta 10 gol atarken kalesinde 5 gol gördü. Beşiktaş bu 10 golü Medipol Başakşehir (3), Fenerbahçe (4) ve Kasımpaşa'ya (3) attı.

LARİN VE JOSEF ONBİRE DÖNÜYOR

Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın'ın Alanyaspor karşısında cezası biten Larin ve sakatlığını atlatan Josef'i 11'e alması bekleniyor. Kalede Utku ile devam edecek olan Yalçın, defans dörtlüsünü Rosier, Welinton, Montero ve Rıdvan Yılmaz'dan oluşturacak. Sakatlığını atlatan Josef de Souza takımın orta alandaki defansif yükünü taşıyacak. Hücum hattında Ghezzal, Atiba, Dorukhan ve Larin'i oynatması yüksek ihtimal olan tecrübeli teknik adamın, santrfordaki kozu ise yine Aboubakar olacak.

Beşiktaş'ın Aytemiz Alanyaspor karşısındaki muhtemel 11'i şu şekilde: Utku - Roiser, Welinton, Montero, Rıdvan, Josef, Ghezzal, Atiba, Dorukhan, Larin, Aboubakar.

SERGEN YALÇIN, YARDIMCISINA KARŞI

Aytemiz Alanyaspor'un teknik direktörü Çağdaş Atan, geçen sezonun bitimine kadar Sergen Yalçın'ın yardımcısıydı. Sezon başlamadan Alanyaspor'dan aldığı teklifi kabul eden ve teknik direktörlüğe terfi eden Çağdaş Atan, ilk kez Sergen Yalçın ile rakip olacak. Geçen hafta Gençlerbirliği maçında kırmızı kart gören ve 2 maç ceza alan Çağdaş Atan'ın cezası Tahkim Kurulu tarafından 1 maça düşürülünce, iki teknik adamın sahada karşılaşmasının önünde engel kalmamış oldu.

VALENTİN ROSİER SARI KART SINIRINDA

Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı öncesinde Valentin Rosier, 3 sarı kart ile ceza sınırında bulunuyor. Fransız futbolcu yarın akşam sarı kart görmesi halinde 13'üncü haftada İstanbul'da oynanacak Büyükşehir Belediyespor Erzurumspor maçında sahada olamayacak.

GÖKHAN TÖRE VE ADEM LJAJİC İYİLEŞMEDİ

Siyah-beyazlı takımda Gökhan Töre ve Adem Ljajic sakatlıkları sebebiyle Alanya'ya götürülmeyecek. Bu iki futbolcunun yanı sıra koronavirüs testi pozitif çıkan ve ismi açıklanmayan bir futbolcu da karantinada olduğu için Alanya kafilesinde yer alamayacak.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyasporSüper LigFutbol
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