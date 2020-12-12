Beşiktaş, Alanya sınavına hazır

İSTANBUL - BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah sağanak altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.



Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşılaşması için saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya gidecek.



KADRO AÇIKLANDI



Bu arada, Beşiktaş'ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncu kafilede yer almadı. Teknik patron Sergen Yalçın, Alanyaspor sınavının kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Atakan Üner, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.