Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 14
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
1371
ALTIN
465.001
DOLAR
7.8366
STERLİN
10.3973
EURO
9.4926
Batalla'nın heykeli tesislerin girişine konuldu
Batalla'nın heykeli tesislerin girişine konuldu
Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden oluyor
Plastik kullanımı erkeklerde kısırlığa neden...
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
Milli sporcu, asker harçlığı için...
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi oldu
Altınyaka Yaylası, kısıtlama günlerinin gözdesi...
"Şiddet öğrenilen bir davranış"
"Şiddet öğrenilen bir davranış"
İş fırsatları için hemen tıkla!

Beşiktaş, Alanya sınavına hazır

Beşiktaş, Süper Lig'in 12'nci haftasında yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Siyah-beyazlılar Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile koronavirüs testi pozitif çıkan oyuncusundan yoksun olarak Alanya'ya gidecek.

12 Aralık 2020 Cumartesi 15:50
0 Okunma
Beşiktaş, Alanya sınavına hazır

İSTANBUL - BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah sağanak altında basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman; sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas, 5'e 2 ve dar alanda oyun kontrol pas çalışmaları ile taktik programın yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçı sonrası yapılan şut çalışması ile sona erdi.

Siyah-beyazlılar, Alanyaspor karşılaşması için saat 16.00'da özel uçakla Alanya'ya gidecek.

KADRO AÇIKLANDI

Bu arada, Beşiktaş'ın kamp kadrosu da açıklandı. Sakatlıkları bulunan Gökhan Töre ve Adem Ljajic ile koronavirüs testi pozitif çıkan bir oyuncu kafilede yer almadı. Teknik patron Sergen Yalçın, Alanyaspor sınavının kadrosuna şu futbolcuları dahil etti: Ersin Destanoğlu, Utku Yuvakuran, Valentin Rosier, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Welinton Souza, Domagoj Vida, Rıdvan Yılmaz, Serdar Saatçı, Josef de Souza, Oğuzhan Özyakup, Atiba Hutchinson, Necip Uysal, Dorukhan Toköz, Bernard Mensah, Georges N'Koudou, Atakan Üner, Rachid Ghezzal, Güven Yalçın, Cyle Larin, Vincent Aboubakar.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAlanyaSınav
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
Hekimoğlu Trabzon-Afjet Afyonspor: 4-1
Sivasspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Sivasspor'da Antalyaspor maçının hazırlıkları sürüyor
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği hazırlığı
Galatasaray'da Darıca Gençlerbirliği hazırlığı
Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
Bakan Kasapoğlu'ndan milli tekvandoculara tebrik
Batalla'nın heykeli tesislerin girişine konuldu
Batalla'nın heykeli tesislerin girişine konuldu
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
Milli sporcu, asker harçlığı için inşaatta çalışıyor
Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
Beşiktaş, Alanyaspor deplasmanında
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor
Frutti Extra Bursaspor, Anadolu Efes’e konuk oluyor
Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet
Trabzonspor’da Kayserispor deplasmanında hedef galibiyet

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma