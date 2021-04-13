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Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor

Cenk Tosun'un sakatlanarak sezonu kapatmasının ardından Larin haricinde sağlam santrforu kalmayan Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor.

13 Nisan 2021 Salı 15:16
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Beşiktaş, Aboubakar'dan gelecek haberi bekliyor

İSTANBUL - Milli takımda sakatlandıktan sonra ligde 3 maçta forma giyemeyen Aboubakar'ın tedavisine devam edilirken, golcü oyuncu henüz takım antrenmanlarına dahil olamadı. Bireysel antrenör eşliğinde koşu çalışmalarına devam eden Aboubakar'ın durumu, yarın yapılacak kontrollerden sonra netlik kazanacak. Cenk Tosun'un beklenmeyen sakatlığı sonrası bir futbolcuyu daha kaybetmek istemeyen Sergen Yalçın'ın, tam iyileşmemesi halinde Kamerunlu oyuncuyu Ankaragücü'ne karşı riske etmesi beklenmiyor.

Aboubakar'ın oynamaması yönünde karar çıkması halinde, Ankaragücü karşısında Cyle Larin santrforda oynayacak. Larin'den boşalan sol açık mevkisinde ise N'Koudou görev yapacak.

KONDİSYON VE TAKTİK ÇALIŞTILAR

Öte yandan, Beşiktaş, bir günlük iznin ardından Ankaragücü maçı hazırlıklarına yeniden başladı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde sabah basına kapalı yapılan idman, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetimindeki antrenman; dinlenme, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. BB Erzurumspor maçında forma giyen futbolcular, sahada rejenerasyon çalışması yaparak günü tamamladı. Diğer futbolcular ise sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile idmana başladı. Ardından pas, dar alanda oyun kontrol pas ve kanat orta şut çalışması yapıldı. Antrenman, yarım sahada oynanan çift kale maçla sona erdi.

Siyah-beyazlılar, MKE Ankaragücü maçı hazırlıklarına, yarın saat 12.00'de yapacağı çalışmayla devam edecek.

DHA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşAboubakar
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