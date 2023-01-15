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Beşiktaş'a 'Güneş' doğdu

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk adaylarından Beşiktaş, teknik direktör Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle yeniden üst üste alınan galibiyetleri hatırladı.

15 Ocak 2023 Pazar 17:43
Beşiktaş'a 'Güneş' doğdu

İstanbul (AA)

Sezona teknik direktör Valerien Ismael yönetiminde başlayan siyah-beyazlı takım, Fransız çalıştırıcının görev yaptığı 11 haftalık bölümde sadece bir kez üst üste 3 galibiyet alırken, teknik direktör Şenol Güneş 6 haftalık lig performansının son 3 maçını galibiyetle tamamladı.

Siyah-beyazlı ekip, Ismael döneminde VavaCars Fatih Karagümrük, Demir Grup Sivasspor ve MKE Ankaragücü karşısında elde ettiği peş peşe 3 galibiyetin ardından 9 karşılaşmalık periyotta bir daha üst üste iki maç dahi kazanamadı.

Üst üste 3 galibiyet alınan dönemin ardından gelen 6 maçlık bölüm ise Valerien Ismael'in siyah-beyazlı takımdan gönderilmesine neden olan skorları ortaya çıkardı.

Beşiktaş, Ismael'in son 6 haftasında sadece Bitexen Giresunspor'u yenerken, İstanbulspor, Fenerbahçe ve Trabzonspor'la berabere kaldı, Medipol Başakşehir ve Atakaş Hatayspor'a ise mağlup oldu. Peş peşe yaşanan bu puan kayıpları, Beşiktaş ile Valerien Ismael'i yol ayrımına getirdi.

Ismael'in siyah-beyazlı takımla yollarının ayrılmasına sebep olan son 6 haftalık performansının aksine Beşiktaş, Şenol Güneş'in göreve getirilmesiyle üst üste galibiyetlere imza attı.

Şenol Güneş'in göreve gelmesinin ardından ilk müsabakasında HangiKredi Ümraniyespor'u 5-2 yenen Beşiktaş, sonraki 2 haftada Galatasaray ve Gaziantep FK karşısında puan kayıpları yaşasa da daha sonra oynadığı karşılaşmalarda Adana Demirspor, Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor'u mağlup ederek 9 maç sonra art arda 3 galibiyet yaşadı.

Siyah-beyazlılar, Güneş yönetimindeki ilk 6 haftasında son 3 maçının yanı sıra Ümraniyespor karşılaşmasını da kazanırken, Galatasaray'a 2-1 mağlup oldu, Gaziantep FK ile de 1-1 berabere kaldı.

Güneş, Cenk Tosun'a golü hatırlattı

Beşiktaşlı futbolcu Cenk Tosun, teknik direktör Şenol Güneş'le birlikte yeniden golcü kimliğine büründü.

Sezon başında siyah-beyazlı takıma transfer olarak Beşiktaş'taki üçüncü dönemine imza atan tecrübeli oyuncu, beklenen çıkışını Güneş'le birlikte yaşamaya başladı.

Valerien Ismael döneminde kadroya girmekte sıkıntı çeken 'Tosun Paşa' lakaplı futbolcu, Fransız teknik adamın görev yaptığı 11 haftalık bölümde oyuna sonradan giren isimlerin başında geldi.

Şenol Güneş'in göreve başladığı ilk maç olan HangiKredi Ümraniyespor karşılaşmasında bu sezon ilk kez 11 kişilik kadroda yer bulan Cenk, tecrübeli teknik adamla birlikte 6'sı lig, biri Ziraat Türkiye Kupası mücadelesi olmak üzere görev aldığı toplam 7 karşılaşmada 7 gol atarak maç başına gol sayısını 1'e yükseltti.

Siyah-beyazlıların Ümraniyespor müsabakasındaki 5-2'lik galibiyetine 2 gol atarak katkı sağlayan milli oyuncu, bir sonraki hafta Galatasaray ile deplasmanda oynanan derbi maçta da Beşiktaş'ın tek golünü kaydeden futbolcu oldu.

Gaziantep FK ve Adana Demirspor karşısındaki suskunluğunun ardından Kasımpaşa ve Arabam.com Konyaspor filelerini de boş geçmeyerek üst üste 2 maçta gol atan Cenk Tosun, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur mücadelesinde Şanlıurfaspor ağlarını 2 kez havalandırarak 7 maçlık Şenol Güneş döneminde toplam 7 kez siyah-beyazlı taraftarlara gol sevinci yaşattı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BeşiktaşŞenol Güneş
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