Belçika: 54 - Türkiye: 82

FIBA 2023 Dünya Kupası'na katılma şansını daha önce yitiren A Milli Takım, bu sonuçla grubu 4 galibiyet 6 mağlubiyetle 5. sırada tamamlamış oldu.

Salon: Mons Arena

Hakemler: Yohan Rosso (Fransa), Lorenzo Baldini (İtalya), Boris Krijic (Slovenya)

Belçika: Bleijenbergh 5, Lecomte 14, Libert 6, Tumba 2, Vanderhaegen 3, Bratanovic 2, De Ridder 8, Kesteloot 4, Ledegen, Pintelon 5, Samardzic, Tabu 5

Türkiye: Şehmus Hazer 13, Sadık Emir Kabaca 9, Ercan Osmani 15, Doğuş Özdemiroğlu 19, Okben Ulabay 5, Yiğit Arslan 4, Berke Büyüktuncel 6, Furkan Haltalı, Ömer İlyasoğlu 2, Berk Uğurlu, Muhsin Yaşar 6, Erkan Yılmaz 3

1. Periyot: 14 - 22

Devre: 31 - 45

3. Periyot: 45 - 64