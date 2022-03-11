BEL BOYUN VE DURUŞ BOZUKLUĞU YAŞAYANLAR İÇİN HAZIRLANAN PİLATES HİKAYEM ADLI KİTAP RAFLARDA

Sporun insan hayatında önemini bilmeyen yoktur. Pilates ile yolumun kesişmesi spora olan ilgimi artırdı, profesyonel hâle getirdi. Pilates ile bir araya gelme hikâyemi, pilatesin gücünü, insan hayatına etkisini, olumlu yanlarını sizler ile paylaşmak istedim. “Pilates Hikâyem” bu yolda ilerleme hikâyemin yanında, spora ilginizi artıracak. Kitap içerisinde Bel boyun ağrılarına ve duruş bozukluğuna iyi gelecek egzersiz hareketleri ile okuyuculara evlerinde yapabilecekleri hareketler konusunda tüyolar yer alıyor. Pilates Hikayem adlı kitapta holistik beslenme uzmanı F. Anjel Sürmeli, bizlerle spor kadar beslenmenin ne kadar önemli olduğunun bilgilerini paylaşıyor. Sağlıklı yaşam ve Sağlıklı beslenme konusunda kitap severlere verdiği bilgiler okuyuculardan tam not alarak kısa sürede en çok satan kitaplar arasında yer almayı başardı.