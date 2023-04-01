Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
4.812,93
ALTIN
1.214,64
DOLAR
19,19
STERLİN
23,78
EURO
20,81
Kadir Has Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
Kadir Has Üniversitesi Öğretim...
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma Görevlisi alım ilanı
İstanbul Gedik Üniversitesi Araştırma...
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından taşınmaz satış ihalesi
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığından...
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Sözleşmeli Personel alıyor
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi...
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim Üyesi alacak
İstanbul Gedik Üniversitesi Öğretim...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Bayern Münih, Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup ederek liderliği geri aldı

Almanya Birinci Futbol Ligi’nde (Bundesliga) Bayern Münih, sahasında Borussia Dortmund’u 4-2 yendi.

01 Nisan 2023 Cumartesi 23:03
6 Okunma
Bayern Münih, Borussia Dortmund’u 4-2 mağlup ederek liderliği geri aldı
Berlin

Bayern Münih, Bundesliga’nın 26. haftasında Borussia Dortmund’u Allianz Arena’da konuk etti.

Ev sahibi ekip 13. dakikada Gregor Kobel’in kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti.

Karşılaşmanın 18. ve 23. dakikada Thomas Müller’in üst üste kaleye gönderdiği 2 golle Bayern Münih, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarıya da hızlı başlayan Bavyera ekibi, 50. dakikada Kingley Coman’ın golüyle 4-0 öne geçti.

Borussia Dortmund, 72. dakikada penaltıdan Emre Can ve 90. dakikada Donyell Malen ile bulduğu iki golle skoru 4-2 yaptı.

Maçta kalan bölümde başka gol olmadı ve Bayern Münih karşılaşmadan 4-2 galip ayrıldı.

Teknik direktör Julian Nagelsmann’ın yerine getirilen Thomas Tuchel, ilk kez Bayern Münih takımının başında maça çıktı.

Bayern Münih bu galibiyetle puanını 55’e çıkardı ve bir hafta aradan sonra yeniden liderlik koltuğuna oturdu.

Borussia Dortmund ise 53 puanda kaldı ve 2. sıraya geriledi.

AA

Son Güncelleme: 01.04.2023 23:19
Anahtar Kelimeler:
BayernMünihBorussiaDortmundAlmanyaBirinciFutbolLigiBundesliga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Galatasaray sahasında kazandı
Galatasaray sahasında kazandı
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal: Tansiyonu yüksek bir atmosferde ve deplasmanda oynuyoruz
Beşiktaşlı futbolcu Ghezzal: Tansiyonu yüksek bir atmosferde ve deplasmanda oynuyoruz
Trabzonspor sahasında kaybetti
Trabzonspor sahasında kaybetti
Medipol Başakşehir sahasında kazandı
Medipol Başakşehir sahasında kazandı
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda finalistler belli oldu
Miami Açık Tenis Turnuvası'nda finalistler belli oldu
Hakkari'de bu yıl 5 bin 700 öğrenciye kayak eğitimi verildi
Hakkari'de bu yıl 5 bin 700 öğrenciye kayak eğitimi verildi
Otizmli Betül, hobi amaçlı başladığı jimnastikte ikinci Türkiye şampiyonluğunun peşinde
Otizmli Betül, hobi amaçlı başladığı jimnastikte ikinci Türkiye şampiyonluğunun peşinde
NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Houston Rockets kazandı
NBA'de Alperen Şengün "double-double" yaptı, Houston Rockets kazandı
F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in
F1 Avustralya Grand Prix'sinde pole pozisyonu Verstappen'in

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi