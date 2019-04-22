Bayburt’ta 33 yıl sonra şampiyonluk coşkusu

BAYBURT - TFF 3’üncü Lig 3‘üncü grupta ekiplerinden Bayburt İl Özel İdare, ligin 32’nci haftasında sahasında Karacabey Belediyespor ile karşı karşıya geldi. Bayburt Genç Osman Stadyumu'nda oynanan müsabakada Selçuk Kaban’ın 69 ve 90’ıncı dakikada attığı gollerle 2-0 galip gelen sarı siyahlı ekip, ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etti. 1986 yılında 2’nci lige yükselen ve 2 yıl sonra 3’üncü lige düşen Bayburt İl Özel İdare, 33 yıl aranın ardından yeniden 2’nci lige yükselme başarısı elde etti. Bayburt İl Özel İdare'nin, lig bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan etmesi, kentte coşkuyla karşılandı.



"O SENE BU SENE"



Bayburt Valisi Ali Hamza Pehlivan, Bayburt İl Özel İdare'li sporcuları tebrik ederek, "Ligin bitimine 2 hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Bayburtumuza şampiyonluk mutluluğu ve gururunu yaşatan Bayburt İl Özel İdare Spor’umuzu yürekten tebrik ediyorum. Uzun lig maratonunun ilk maçından itibaren terinin son damlasına kadar mücadele eden futbolcu kardeşlerimize, teknik heyetimize, yönetimdeki arkadaşlarımıza, 'O sene bu sene' diyerek kenetlenen ve takımımızı sonuna kadar destekleyen Bayburtlu hemşerilerimize kalbi teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.



"GÜZEL BİR KUTLAMA TÖRENİ YAPACAĞIZ"



Bayburtspor Kulüp Başkanı Ersoy Özbek ise "Zorlu bir maratonu şampiyon olarak tamamlamış bulunuyoruz. O sene, bu sene dedik ve bu parola ile yola çıktık. Bu başarıda en büyük başarı Sayın Valimize aittir. Her zaman bizlere destek oldu ve arkamızda durdu. Deplasman maçlarımızda bizleri yalnız bırakmayan bütün Bayburtlulara çok teşekkür ediyoruz. Son maçımız olan Muğlaspor maçında güzel bir kutlama töreni yapacağız. Herkesi bu maça davet ediyoruz ve onları burada görmek istiyoruz. Şampiyonluğumuzu herkese armağan ediyoruz" diye konuştu.