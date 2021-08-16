Başlıyoruz…

MUSTAFA YILDIZ

BURSA

Bursaspor yeni sezonun ilk maçında bu akşam Adanaspor’u ağırlıyor… Yeşil beyazlıların Bitci Timsah Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadelesini İstanbul bölgesi A klasman hakemi Onur Özütoprak yönetecek.

Transfer tahtasını açtıktan sonra kadrosuna 11 takviye yapan yeşil beyazlılar taraftarının da desteğiyle Adanaspor’u yenerek lige 3 puanla başlamak istiyor. Bitci Timsah Stadı’nda saat 21.45’te başlayacak mücadeleyi İstanbul bölgesi A klasman hakemi Onur Özütoprak yönetecek. Özütoprak’ın yardımcılıklarını Orkun Aktaş ve Erkan Akbulut yapacak. Maçın 4. hakemi ise Burak Taşkınsoy olacak. KİMLER OYNAYACAK?

Bursaspor’da yeni transferlerden Erhan Erentürk, Hasan Ayaroğlu, Ozan Sol ve Ufuk Budak’ın lisansları çıkarılırken, kaleci Erhan’ın dışındaki oyuncuların ilk 11’de forma giyip giymeyeceği merakla bekleniyor. Yeşil beyazlı takımda sakatlığı süren İsmail Çokçalış ile ameliyat olan Ramazan Keskin yok. Teknik Direktör Mustafa Er, kadrosunu nokta atışlarla güçlendiren Adanaspor’u yenerek sezona galibiyetle başlamanın planlarını yapıyor. Evimizde 24’ü arıyoruz. İki takım arasında bugüne kadar oynanan 58 karşılaşmada Bursaspor 33, Adanaspor 11 galibiyet aldı. 14 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Yeşil beyazlı takım iç sahada oynanan 29 maçın 23’ünü kazandı. Adanaspor ise Bursa’dan 3 kez galibiyetle ayrılırken, 3 müsabaka da beraberlikle sonuçlandı. Bursaspor, rakibine karşı sahasındaki son yenilgisini 2016-2017 Süper Lig sezonunda 1-0’lık skor ile aldı. Geçen sezon TFF 1. Lig’de oynanan her iki maçı da Bursaspor, evinde 1-0 ve deplasmanda 3-0’lık skorlarla kazandı. SON 12 MAÇTA 11 GALİBİYET.. Bursaspor ile Adanaspor arasında oynanan son 12 maça bakıldığında da Bursaspor’un kolay kaybetmediği görülüyor. Söz konusu maçlardan beraberlik çıkmazken Bursaspor, 11 kez sahadan galibiyetle ayrıldı. Bu süreçte Adanaspor yalnızca bir kez kazanabildi. İki ekip arasındaki en farklı skor da yine bu dönemde gelirken; 2003-2004 Süper Lig sezonunda Bursaspor, sahasında Adanaspor’u 6-0’lık skor ile yendi.5 merkeze dev ekran kuruluyor. Bursaspor Kulübü, stadyuma giremeyecek taraftarların toplu halde maç seyredebilmesi için 5 noktada dev ekran kuruyor. 2.Başkan ve Futbol Şube Sorumlusu Emin Adanur, yaptığı paylaşımda, “Adanaspor maçımız için aşağıdaki alanlara Dev Ekranlar kuracağız, izlemek isteyenleri bekliyoruz dedi.1-Kent Meydanı

2-Nilüfer Belediyesi Önü

3-Yıldırım Belediyesi önü Bayrak alanı

4-Millet Bahçesi Kültürpark

5-Hüdavendigar Parkı. Bu kez 3 olsun!

TFF 1. Lig’de yeni sezonun ilk maçını bu akşam Adanaspor ile oynayacak olan Bursaspor’da tüm planlar galibiyet üzerine yapıldı. Son olarak Süper Lig’in 2016-17 sezonuna Adanaspor’u deplasmanda 1-0 geriye düştüğü maçta Ertuğrul Ersoy ve Pablo Martin Batalla’nın gollleriyle 2-1 yenerek başlayan Bursaspor, rakibini bu kez evinde mağlup ederek 4 sezonluk galibiyetle başlangıç hasretine son vermeyi hedefliyor. Yeşil beyazlılar 2016-17 sezonundan sonraki dönemde tüm sezona başlangıç maçlarını kaybetti. Süper Lig’de deplasmanda Başakşehir’e 1-0, Fenerbahçe’ye 2-1, TFF 1.Lig’de deplasmanda Fatih Karagümrük’e 3-1 kaybeden yeşil beyazlılar geçen sezon da evinde Adana Demir’e 3-1 mağlup olmuştu. SON 5 SEZONA NASIL BAŞLADIK?. SÜPER LİG.

2016-2017 Adanaspor-Bursaspor: 1-2

2017-2018 Başakşehir-Bursaspor: 1-0

2018-2019 Fenerbahçe-Bursaspor: 2-1

TFF 1.LİG. 2019-2020 Fatih Karagümrük-Bursaspor: 3-1

2020-2021 Bursaspor-Adana Demir: 1-3

MUHTEMEL KADROLAR..

STAT: Bitci Timsah.. HAKEMLER: Onur Özütoprak, Orkun Aktaş, Erkan Akbulut

4. HAKEM: Burak Taşkınsoy

21.45./beIN MAX 1-TRT Spor

EKSİKLER: İsmail Çokçalış, Ramazan Keskin, Hasan Basri Ünal

BURSASPOR

Erhan Erentürk

Cüneyt Köz

Taha Altıkardeş

Aykut Akgün

Onur Atasayar

Emirhan Aydoğan

Burak Altıparmak

Tuğbey Akgün

Batuhan kör

Eren Güler

Çağatay Yılmaz

Teknik Direktör: Mustafa Er

ADANASPOR:

Goran Karacic

Furkan Şeker

Yohan Roche

Isaac Donkor

Kadir Keleş

Uğurcan Yazgılı

Thomas Bruns

Celil Yüksek

Samed Kaya

Adolphe Belem

Ergin Keleş

Teknik Direktör: Fırat Gül.