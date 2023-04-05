Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları RESMİ İLANLAR Röportaj GÜNCEL POLİTİKA Türkiye YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT SAĞLIK GÜNDEM BİLİM ve TEKNOLOJİ MAGAZİN YAŞAM Eğitim GÜNCEL HABER SİNEMA AMATÖR SPOR Genel
BİST
5.010,24
ALTIN
1.253,56
DOLAR
19,25
STERLİN
24,18
EURO
21,21
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI
SARF MALZEME VE KİMYASAL MALZEME...
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı alacak
Kapadokya Üniversitesi Öğretim elemanı...
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi 18 Sözleşmeli Personel alıyor
İzmir Katip Çelebi Üniversitesi...
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
TÜBİTAK Proje Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16) Sözleşmeli Bilişim Personeli Alacak
Jandarma Genel Komutanlığı (16)...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde kritik Türk derbisi yarın oynanacak

Basketbol THY Avrupa Ligi'nde play-off mücadelesi veren iki Türk temsilcisi Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes, 33. hafta mücadelesinde yarın karşı karşıya gelecek.

05 Nisan 2023 Çarşamba 12:14
3 Okunma
Basketbol THY Avrupa Ligi'nde kritik Türk derbisi yarın oynanacak
İstanbul

Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadele, saat 20.45'te başlayacak.

Çift maç haftasında deplasmanda İspanya'nın Real Madrid ekibine 90-75 ve Cazoo Baskonia takımına 92-69 yenilen Fenerbahçe Beko, 18 galibiyet ve 14 yenilgiyle 6. sırada bulunuyor.

THY Avrupa Ligi'ndeki son 5 maçından 4'ünü kaybeden Yunan başantrenör Dimitris Itoudis yönetimindeki Fenerbahçe Beko, son maçında deplasmanda Sırp temsilcisi Kızılyıldız'a konuk olacak.

Ligde son iki yılı şampiyon olarak tamamlayan ama bu sezon istediği sonuçları alamayan Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Anadolu Efes ise Fenerbahçe Beko deplasmanından galibiyetle dönerek play-off umutlarını son haftaya taşımak için sahaya çıkacak.

Geçen hafta sahasında İtalyan ekipleri Olimpia Milano'yu 89-69 ve Virtus Segafredo Bologna'yı 86-67 mağlup eden lacivert-beyazlılar, 16'şar galibiyet ve mağlubiyetle 10. sırada yer alıyor. Fenerbahçe Beko'ya yarın mağlup olması halinde play-off şansını yitirecek Anadolu Efes, ligdeki son maçında sahasında Monaco'yu ağırlayacak.

Rekabette Fenerbahçe Beko üstün

Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde 20. kez karşılaşacak.

İki takım arasındaki 19 maçın 12'sinden sarı-lacivertliler galibiyetle ayrılırken, 7'sinde de Anadolu Efes istediğini aldı.

FIBA organizasyonlarında oynanan iki maçta taraflar birer galibiyet elde etti.

Bu sezon Sinan Erdem Spor Salonu'ndaki mücadeleyi Fenerbahçe Beko, 88-79 kazanmıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BasketbolTHYAvrupaLigiTürkDerbisiPlayoffFenerbahçeBekoAnadoluEfes
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Trabzonspor deplasmandaki kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaştı
Trabzonspor deplasmandaki kötü sonuçlarla hedeflerinden uzaklaştı
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk edecek
Fenerbahçe, Türkiye Kupası'nda Kayserispor'u konuk edecek
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak
CEV Şampiyonlar Ligi yarı finalinde yarın VakıfBank ile Fenerbahçe Opet karşılaşacak
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı
İtalya Kupası yarı finalinde Juventus ile Inter berabere kaldı
2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, İsviçre'de düzenlenecek
2025 Avrupa Kadınlar Futbol Şampiyonası, İsviçre'de düzenlenecek
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti
Trabzonspor Teknik Direktörü Orhan Ak, MKE Ankaragücü maçının ardından istifa etti
MHK Başkanı Orta: Derbideki penaltı kararı hatalı
MHK Başkanı Orta: Derbideki penaltı kararı hatalı
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi
Dursun Özbek ve Ahmet Nur Çebi, PFDK'ye sevk edildi
Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü yarı finale yükseldi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi