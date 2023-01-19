Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
5.447,64
ALTIN
1.156,04
DOLAR
18,80
STERLİN
23,23
EURO
20,36
Güneş enerjisinden elektrik üretim santrali kurulum ve işletme ihalesi
Güneş enerjisinden elektrik üretim...
TİGEM 50 sözleşmeli teknik personel alınacak
TİGEM 50 sözleşmeli teknik...
2023/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği giriş sınavı duyurusu
2023/1. Dönem Çarşı ve...
40 ilde 443 muhtelif arsa açık artırma ile satılacak
40 ilde 443 muhtelif...
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık daire ve dükkanlar
Güngören Belediye Başkanlığı'ndan satılık...
İş fırsatları için hemen tıkla!

Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi

Türkiye'den, Galatasaray Nef, Darüşşafaka ve Bahçeşehir Koleji erkek basketbol takımlarının da mücadele ettiği Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi.

19 Ocak 2023 Perşembe 11:30
Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi

İSTANBUL - FIBA'dan yapılan açıklamaya göre K Grubu'nda Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti.

L Grubu'ndaki Darüşşafaka ise Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak.

J Grubu'ndaki Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile eşleşti.

Son 16 turu grup maçları 24 Ocak'ta başlayacak, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.

Gruplar şu şekilde oluştu:

I Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hapoel Atsmon Holon (İsrail), JDA Bourgogne Dijon (Fransa)

J Grubu: Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Bahçeşehir Koleji, Rytas Vilnius (Litvanya)

K Grubu : Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa)

L Grubu: Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka, UCAM Murcia (İspanya)

AA

Anahtar Kelimeler:
Basketbol Şampiyonlar Ligi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Giresunspor, Adana Demirspor'a konuk olacak
Giresunspor, Adana Demirspor'a konuk olacak
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek
Anadolu Efes, THY Avrupa Ligi'nde yarın Bayern Münih'i konuk edecek
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
Spor Toto Süper Lig'de 20. hafta heyecanı başlıyor
Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek
Messi ile Ronaldo yarın karşı karşıya gelecek
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau Kulübüne kiraladı
Trabzonspor, Emrehan Gedikli'yi Austria Lustenau Kulübüne kiraladı
Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te
Hollandalı futbolcu Brahim Darri, yeniden Fatih Karagümrük'te
Alperen Şengün'ün NBA'deki performansı ABD basınında
Alperen Şengün'ün NBA'deki performansı ABD basınında
Süper Lig'in ilk yarısında Türk oyuncuya en az şans veren takım Galatasaray oldu
Süper Lig'in ilk yarısında Türk oyuncuya en az şans veren takım Galatasaray oldu
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi
Konyaspor'da İlhan Palut dönemi sona erdi

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2023 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    Yeni Çağrı Gazetesi