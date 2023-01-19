Basketbol Şampiyonlar Ligi son 16 turu grupları belirlendi

İSTANBUL - FIBA'dan yapılan açıklamaya göre K Grubu'nda Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa) ile eşleşti.
L Grubu'ndaki Darüşşafaka ise Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), UCAM Murcia (İspanya) takımlarıyla karşılaşacak.
J Grubu'ndaki Bahçeşehir Koleji, Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Rytas Vilnius (Litvanya) ile eşleşti.
Son 16 turu grup maçları 24 Ocak'ta başlayacak, 22 Mart'ta sona erecek ve gruplarını ilk 2 sırada bitiren takımlar çeyrek finale kalacak.
Gruplar şu şekilde oluştu:
I Grubu: SIG Strasbourg (Fransa), Hapoel Bank Yahav Jerusalem (İsrail), Hapoel Atsmon Holon (İsrail), JDA Bourgogne Dijon (Fransa)
J Grubu: Telekom Baskets Bonn (Almanya), BAXI Manresa (İspanya), Bahçeşehir Koleji, Rytas Vilnius (Litvanya)
K Grubu : Galatasaray Nef, Unicaja (İspanya), AEK (Yunanistan), Limoges CSP (Fransa)
L Grubu: Surne Bilbao (İspanya), Lenovo Tenerife (İspanya), Darüşşafaka, UCAM Murcia (İspanya)
AA