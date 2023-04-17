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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu

Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-69 yenen Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu.

17 Nisan 2023 Pazartesi 02:11
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Basketbol FIBA Kadınlar Avrupa Ligi finalinde Fenerbahçe Alagöz Holding, şampiyon oldu
Prag

Sarı-lacivertli ekip, kadın basketbolunun Avrupa'daki bir numaralı organizasyonunda adını zirveye yazdırmayı başardı.

Kasapoğlu'ndan Avrupa şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Prag'da Türk finaline sahne olan maçta şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding için tebrik mesajı yayımladı.

Kasapoğlu, tebrik mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çekya'nın başkenti Prag'da yapılan FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Final organizasyonunda iki Türk kulübümüzün final mücadelesini büyük bir gururla izledik. Fenerbahçe Alagöz Holding ile ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi arasında oynanan ve Türk finaline sahne olan maçta şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i kutluyorum. Şampiyonlukta emeği geçen oyuncuları, teknik heyeti, yönetimi ve sarı lacivertli camiayı tebrik ediyorum. ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni de finale yükselme başarısından dolayı kutluyorum. Her iki kulübümüze, başarılarının devamını diliyorum."

TFF ve TBF'den FIBA Kadınlar Avrupa Ligi şampiyonu Fenerbahçe'ye tebrik 

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nin finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni 99-60 yenerek şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ile rakibini tebrik etti.

TFF tarafından yayımlanan tebrik mesajında, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde (EuroLeague Women) 2022-2023 sezonunu şampiyonlukla tamamlayan Fenerbahçe Alagöz Holding'i içtenlikle kutlarız." denildi.

TBF'nin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise sarı-lacivertli kulübün "Fenerbahçe Alagöz Holding Avrupa Şampiyonu" başlıklı mesajı alıntılanarak, "Avrupa'nın Türk finalinde ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni mağlup ederek şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe Alagöz Holding'i tebrik ediyoruz." ifadeleri kullanılırken, gösterdiği başarılı performans nedeniyle ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi de kutlandı.

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan "Türk ambargosu" vurgusu

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Avrupa şampiyonu Fenerbahçe ile Avrupa ikincisi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik etti.

Türkoğlu mesajında, "FIBA Kadınlar Avrupa Ligi'nde şampiyon olan Fenerbahçe Alagöz Holding ve finalde mücadele ederek Avrupa'nın zirvesine Türk ambargosu koyan diğer temsilcimiz ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'ni tebrik ederim." şeklinde görüş belirtti.

AA

Son Güncelleme: 17.04.2023 02:26
Anahtar Kelimeler:
BasketbolFIBAKadınlarAvrupaLigiFenerbahçeŞampiyon
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