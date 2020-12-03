BAŞKAN YILMAZ’DAN ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ GELDİ

HABER: MUSTAFA YILDIZ

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, 3 ARALIK DÜNYA ENGELLİLER GÜNÜ KAPSAMINDA FARKINDALIK OLUŞTURMAK AMACIYLA TEKERLEKLİ SANDALYE BASKETBOL 1. LİGİ’NDE MÜCADELE EDENBURSA BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜ’NÜN ANTRENMANINA KATILARAK TEKERLEKLİ SANDALYE ÜZERİNDE BASKETBOL OYNADI. KÜLTÜRDEN SANATA, SPORDAN İSTİHDAMA BİRÇOK KONUDA ‘ENGELSİZ’ YILDIRIMLILARA DAİMA DESTEK OLDUKLARININ ALTINI ÇİZEN BAŞKAN YILMAZ, 2021 YILINDA YAPIMINA BAŞLANACAK ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ’ PROJESİNİ AÇIKLADI. BAŞKAN YILMAZ. BURSA BEDENSEL ENGELLİLER SPOR KULÜBÜMÜZ İLE BERABER KEYİFLİ BİR GÜN GEÇİRDİK. ARKADAŞLARIMIZIN SARF ETTİĞİ EFOR BİZLERİ KENDİLERİNE HAYRAN BIRAKTI. SADECE SPORTİF, SANATSAL VE KÜLTÜREL ETKİNLİKLERLE DEĞİL, İSTİHDAM NOKTASINDA DA ENGEL TANIMAYAN KARDEŞLERİMİZİN YANINDAYIZ. YILDIRIM İSTİHDAM MERKEZİMİZDE BİR YIL İÇERİSİNDE 300’ÜN ÜZERİNDE ENGELLİ KARDEŞİMİZE İŞ BULMALARI NOKTASINDA YARDIMCI OLDUK.

BURSA- Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında farkındalık oluşturmak amacıyla tekerlekli sandalye üzerinde basketbol oynadı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nde gerçekleştirdiği antrenmanla Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nin yeni sezonuna hazırlanan Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü Tekerlekli Basketbol Takımı’nı ziyaret etti. Antrenman öncesinde ‘engelsiz’ sporcularla sohbet eden Başkan Yılmaz, kendisi için hazırlanan 16 numaralı formayı giyerek tekerlekli sandalye üzerinde ter döktü. Başkan Yılmaz’ın da parkede yer aldığı antrenman maçı büyük çekişmeye sahne oldu. İnancın kararlılıkla harmanlandığı, gücün strateji ile buluştuğu tekerlekli sandalye basketbolunun zorluğunu yakından gören Başkan Yılmaz, gösterdikleri büyük azimli mücadele örneği ile zihinlerdeki engel duvarlarını yıkan ‘engel tanımayan’ sporcularla keyifli anlar yaşadı.

HAYRAN BIRAKAN PERFORMANS

Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübü’nün tekerlekli sandalye basketbol takımı sporcularının sarf ettiği efor ve sergiledikleri performansa hayran kaldığını ifade eden Başkan Yılmaz, “Tekerlekli Sandalye Basketbol 1. Ligi’nde mücadele eden Bursa Bedensel Engelliler Spor Kulübümüz ile beraber keyifli bir gün geçirdik. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizde tekerlekli sandalye basketbol müsabakası gerçekleştirdik. Öncelikle tüm arkadaşlarımızı tebrik ediyorum. Gerçekten çok iyi bir performans sergilediler. Arkadaşlarımızın sarf ettiği efor bizleri kendilerine hayran bıraktı. Ben de ciddi anlamda yorulduğumu hissediyorum. Bu takımın Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Lig’inde yarışacağına inancım tam. Arkadaşlarımıza sonraki çalışmalarında başarılar diliyorum. Bizlerin de Yıldırım Belediyesi olarak her daim onların yanında olduğumuzu ifade etmek istiyorum” dedi.

ENGELSİZ YAŞAM MERKEZİ MÜJDESİ

Kültürden sanata, spordan istihdama birçok konuda ‘engelsiz’ Yıldırımlılara daima destek olduklarının altını çizen Başkan Yılmaz, 2021 yılında yapımına başlanacak Engelsiz Yaşam Merkezi’ projesini açıkladı. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksi’nin yanında, metro istasyonun bulunduğu noktada ilçeye bir Engelsiz Yaşam Merkezi kazandıracaklarının müjdesini veren Başkan Yılmaz, “Biz, Yıldırım Belediyesi Görme Engelliler Spor Kulübümüzün yanı sıra hem bireysel branşlarda hem de takım sporlarında engellerini aşan kardeşlerimizin yanında olmaya gayret ediyoruz. Yıldırım Belediyesi Spor Kulübümüz dahilindeki branşlarda da engelli kardeşlerimizle birlikte çalışmalar yürütüyoruz. Hayata tutunmaya çalışan, yürüme zorluğu çeken küçük çocuklarımıza yardımcı olmak adına da imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız. Bu noktada engelli kardeşlerimiz için bir projemizi açıklamak istiyorum. Naim Süleymanoğlu Spor Kompleksimizin yanında, metro istasyonunun da bulunduğu noktada bir Engelsiz Yaşam Merkezi’nin 2021 yılı içerisinde inşallah inşaatına başlayacağız. Burada engellilerimiz mutfakta hünerlerini sergileyebilecek, engellerini müzik ile aşacak. Spordan, kültürden, sanata kadar birçok alanda onların yanında olmaya devam edeceğiz” diye konuştu.





1 YILDA 300’DEN FAZLA ENGELLİ İSTİHDAMI

Geride kalan bir yıllık dönemde Yıldırım İstihdam Merkezi çalışmalarıyla 300’den fazla engelli vatandaşa iş bulma noktasında yardımcı olduklarını belirten Başkan Yılmaz, “Sadece sportif, sanatsal ve kültürel etkinliklerle değil, istihdam noktasında da engel tanımayan kardeşlerimizin yanındayız. Yıldırım İstihdam Merkezimizde de bir yıl içerisinde 300’ün üzerinde engelli kardeşimize iş bulmaları noktasında yardımcı olduk. Onları takdir ediyorum. Çok daha güçlükler içerisinde engellerini aşarak başarılara koşuyorlar. Dolayısıyla onların engel tanımazlığını da diğer arkadaşlarımızın, kardeşlerimizin örnek alması gerektiğini düşünüyorum” ifadelerini kullandı.