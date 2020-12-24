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Başkan Yılmaz'dan Timsah'a formalı destek

YILDIRIM BELEDİYE BAŞKANI OKTAY YILMAZ, SOSYAL MEDYA HESAPLARI ÜZERİNDEN GERÇEKLEŞTİRİLEN ÇEKİLİŞTE ‘BURSASPOR-1922 KONYASPOR’ MAÇININ SONUCUNU DOĞRU TAHMİN EDEN TARAFTARLARA BURSASPOR FORMASI HEDİYE ETTİ.  

24 Aralık 2020 Perşembe 16:31
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Başkan Yılmaz'dan Timsah'a formalı destek

HABER: MUSTAFA YILDIZ

BURSA – Yıldırım Belediyesi, son haftalarda aldığı sonuçlarla dikkatleri üzerine çeken şehrin en önemli marka değeri Bursaspor’a destek vermeye devam ediyor. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Türkiye Kupası’nda oynanan ‘Bursaspor-1922 Konyaspor’ maçının skorunu doğru tahmin eden takipçilerine ‘Bursaspor’ forması hediye etti. Başkan Yılmaz’ın “Facebook, Twitter ve İnstagram” hesabı üzerinden gerçekleştirilen çekilişe taraftarlar büyük ilgi gösterirken, çekiliş sonucunda 15 kişi yeni sezon forması ve atkısı kazandı.

ŞEHRİMİZİN SEVDASI BURSASPOR

Başkan Oktay Yılmaz, kazanan takipçileri Yıldırım Belediyesi’nde ağırlayarak hediyelerini verdi. Bursaspor’a her alanda destek verdiklerini dile getiren Başkan Yılmaz, “Şehrimizin en önemli markası, çocukluğumuzun hayalleri ve bir şehrin sevdası Bursaspor’umuzu bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da desteklemeye devam edeceğiz. Bursaspor, Bursa’da yaşayan herkesin, her kesimin takımıdır. Şampiyon olduğumuz sezonda birlikteliğimizle elde ettiğimiz başarıyı herkese göstermiştik. Şimdi arzu etmediğimiz bir yerdeyiz. İnşallah bu sene el birliği ile ait olmadığımız bu ligden çıkarak eski güzel günlere kavuşacağız. Ben bu vesileyle çekilişimize katılarak forma ve atkı kazanan şanslı taraftarlarımızı tebrik ediyorum. Bursaspor’umuzun forma ve atkılarını güzel günlerde kullansınlar. İnşallah sezon sonunda hak ettiğimiz Süper Lig’e döndüğümüzde formalarımızla bu coşkuyu hep birlikte kutlarız” diye konuştu.

Önce Vatan Gazetesi

Anahtar Kelimeler:
BAŞKAN YILMAZDAN TİMSAHA FORMALI DESTEKMustafa Yıldız
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