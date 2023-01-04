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Başkan Böcek: Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım

ANTALYA Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, tahkim kurulu kararıyla ödül ve unvanı alınan Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e destek verdi. ASAT Spor Kulübü güreşçisi Şimşek'in Edirne'de ve tüm Türkiye genelindeki diğer güreşlerde verdiği testlerin negatif çıkmasına rağmen böylesine bir karar verilmesinin haksızlık olduğunu belirten Başkan Böcek, "Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım" dedi.

04 Ocak 2023 Çarşamba 16:55
Başkan Böcek: Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu tarafından yer bildiriminde bulunmadığı gerekçesiyle Kırkpınar dahil tüm dereceleri iptal edilen ASAT Spor Güreşçisi 2022 Tarihi Kırkpınar Başpehlivanı Cengizhan Şimşek'e destek verdi. Başkan Böcek, ASAT Spor Kulübü yönetimiyle ile bir toplantı yaparak, konuyu değerlendirdi. Toplantıya Başpehlivan Cengizhan Şimşek, Büyükşehir Belediyesi ASAT Spor Kulübü Başkanı Cansel Tuncer, Büyükşehir Belediyesi Güreş Koordinatörü Hasan Aydın, Antrenör Mustafa Kemal Karaboğa ve ASAT Spor Kulübü yöneticileri katıldı.

'SPORCULARIMIZA GÜVENİYORUZ'

Başkan Muhittin Böcek, toplantı sonrası şu değerlendirmede bulundu: "2022 tarihi Kırkpınar Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı Cengizhan Şimşek oğlumuzla hep gurur duyduk. Türkiye'deki tüm güreş severler başarısını takdirle karşıladı. Güreş Federasyonu tarafından müsabakalara katılamaz şeklinde yasağı bulunmayan güreşçimizle ilgili sadece, 'yer bildirimi yapılmadı' diye bir olay vuku buldu. Atamızın 'Ben sporcunun zeki, çevik ve aynı zamanda ahlaklısını severim' dediği gibi biz sporcularımızın hepsine güveniyoruz. Güreşçimizin o gün Edirne'de yaptırdığı test negatif çıktı. Daha sonra tüm Türkiye genelindeki güreşlerde de testleri negatif çıktı. Buna rağmen güreşçimizin böylesine bir kararla haksızlığa uğradığını düşünüyoruz. Hukuki yönden Cengizhan Şimşek oğlumun yanındayım."

BAŞPEHLİVAN ŞİMŞEK: İLERLEYEN GÜNLERDE DETAYLI AÇIKLAMA YAPACAĞIZ

Başpehlivan Cengizhan Şimşek ise şu an alınan kararın kendisinin doping kullanması ile alınan bir karar olmadığını vurgulayarak, “O dönemde yer bildirimi yani evimin adresini bildirmememle ilgili alınan bir karardır. Şu an başkanımızla birlikte yapılan haksızlık karşısında hukuki mücadele vereceğiz. İlerleyen günlerde başkanımla konuyla ilgili daha detaylı bir açıklamada bulanacağız" diye konuştu. (DHA)

DHA

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ANTALYA Büyükşehir Belediye BaşkanıMuhittin BöcekKırkpınarBaşpehlivanPehlivanCengizhan Şimşek
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