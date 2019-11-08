Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti

Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubun yeni lideri oldu. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.



36’ncı dakikada Ritzmaier’in sol çaprazdan sert vuruşu, üst direkten oyun alanına geri döndü.



Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.



55’inci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Azubuike’nin defansın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gulbrandsen aşırtma vuruş denedi ama top Kofler’de kaldı.



72’nci dakikada Başakşehir’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Rnic’in Skrtel’i düşürmesiyle deplasman ekibi penaltı kazandı.



73’üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Visça, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.



84’üncü dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Visça’nın yerden sert ortasında Crivelli’nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.



87’nci dakikada Başakşehir 3’üncü golü buldu. Caiçara’nın sağ kanattan yaptığı ortaya Crivelli ön direkte vurdu ve top filelerle buluştu: 0-3.



Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

STAT: Liebenau



HAKEMLER: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj



WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb (Dk. 87 Gollner), Niangbo, Ritzmaier, Niangbo (Dk. 81 Sprangler), Liendl, Weissman



BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 89 Elia), Berkay (Dk. 80 Arda), Visca, Gulbrandsen (Dk. 88 Aziz Behich), Crivelli



GOLLER: Dk. 73 Visca (P), Dk. 84 - Dk. 87 Crivelli (Başakşehir)



KIRMIZI KART: Dk. 72 Rnic (Wolfsberger)



SARI KARTLAR: Rnic, Weissman (Wolfsberger) - Clichy, Mehmet Topal, Crivelli (Başakşehir)