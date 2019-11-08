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Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti
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Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 73’üncü dakikada penaltıdan Visca ve 84 ile 87’nci dakikalarda Crivelli attı.

Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti

UEFA Avrupa Ligi J Grubu 4’üncü maçında Medipol Başakşehir, deplasmanda Wolfsberger’i 3-0 mağlup etti. Medipol Başakşehir’e galibiyeti getiren golleri 73’üncü dakikada penaltıdan Visca ve 84 ile 87’nci dakikalarda Crivelli attı.

08 Kasım 2019 Cuma 11:29
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Başakşehir Wolfsberger'i 3-0 mağlup etti

Bu sonuçla Başakşehir puanını 7'ye yükseltti ve grubun yeni lideri oldu. Wolfsberger ise 4 puanla son sırada kaldı.


36’ncı dakikada Ritzmaier’in sol çaprazdan sert vuruşu, üst direkten oyun alanına geri döndü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

55’inci dakikada Başakşehir tehlikeli geldi. Azubuike’nin defansın arkasına attığı topta kaleci ile karşı karşıya kalan Gulbrandsen aşırtma vuruş denedi ama top Kofler’de kaldı.

72’nci dakikada Başakşehir’in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında Rnic’in Skrtel’i düşürmesiyle deplasman ekibi penaltı kazandı.

73’üncü dakikada penaltı vuruşunda topun başına geçen Visça, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1.

84’üncü dakikada Başakşehir farkı 2’ye çıkardı. Sol kanattan Visça’nın yerden sert ortasında Crivelli’nin vuruşunda top ağlara gitti: 0-2.

87’nci dakikada Başakşehir 3’üncü golü buldu. Caiçara’nın sağ kanattan yaptığı ortaya Crivelli ön direkte vurdu ve top filelerle buluştu: 0-3.

Maçta başka gol olmayınca Başakşehir, mücadeleden 3-0 galip ayrıldı.

STAT: Liebenau

HAKEMLER: Sandro Scharer, Stephane De Almeida, Bekim Zogaj  

WOLFSBERGER: Kofler - Schmitz, Novak, Solbauer, Rnic, Leitgeb (Dk. 87 Gollner), Niangbo, Ritzmaier, Niangbo (Dk. 81 Sprangler), Liendl, Weissman

BAŞAKŞEHİR: Mert - Caiçara, Skrtel, Ponck, Clichy, Mehmet Topal, Azubuike (Dk. 89 Elia), Berkay (Dk. 80 Arda), Visca, Gulbrandsen (Dk. 88 Aziz Behich), Crivelli

GOLLER: Dk. 73 Visca (P), Dk. 84 - Dk. 87 Crivelli (Başakşehir)

KIRMIZI KART: Dk. 72 Rnic (Wolfsberger)

SARI KARTLAR: Rnic, Weissman (Wolfsberger) - Clichy, Mehmet Topal, Crivelli (Başakşehir)

DHA

Anahtar Kelimeler:
BaşakşehirUEFA Avrupa Ligi J Grubu
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