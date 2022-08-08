Galeriler Videolar Yazarlar İş İlanları
İstanbul 28
açık
Gazete Sayfaları GÜNCEL HABER Röportaj GÜNCEL GÜNDEM YURT İSTANBUL DÜNYA EKONOMİ SPOR KÜLTÜR ve SANAT POLİTİKA SAĞLIK BİLİM ve TEKNOLOJİ YAŞAM MAGAZİN SİNEMA AMATÖR SPOR Eğitim Türkiye Genel
BİST
2.805,53
ALTIN
1.035,41
DOLAR
17,96
STERLİN
21,79
EURO
18,41
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209 personel alacak
Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü 209...
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Hacettepe Üniversitesi öğrenci alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı 44 Sözleşmeli Personel alacak
Cumhurbaşkanlığı Devlet Arşivleri Başkanlığı...
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik Personel Alacak
Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi Akademik...
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi ve Öğretim Görevlisi alacak
Biruni Üniversitesi Araştırma Görevlisi...
İş fırsatları için hemen tıkla!
Flaş Haber
ÖSYM, KPSS tarihini belirledi
Kapat

Başakşehir - Kasımpaşa: 4-0

Spor Toto Süper Lig'in ilk haftasında Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti. Turuncu-lacivertli ekibe galibiyeti getiren golleri; 22'nci dakikada Aleksic, 38'inci dakikada Szysz, 74'üncü dakikada Mounir ve 77'nci dakikada Deniz Türüç kaydetti.

08 Ağustos 2022 Pazartesi 21:22
Başakşehir - Kasımpaşa: 4-0

22'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Volkan Babacan'ın uzun pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Szysz, yerden içeri çevirdi. Altıpasın hemen gerisinde Aleksic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

31'inci dakikada Mounir'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mahmut Tekdemir ceza sahası çizgisinin hemen üstündeki Aleksic'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.

38'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ndayishimiye'nin pasıyla topla buluşan Mounir'in sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Sağ çaprazda topu önünde bulan Szysz, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Serdar Gürler, hızlı rakip kaleye doğru ilerledi. Rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serdar'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul topu kornere tokatladı.

74'üncü dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Caiçara'nın ortasında, ceza sahası içinde Mounir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.

75'inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdikten sonra Petretta'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

77'nci dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

82'nci dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta Volkan Babacan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Medipol BaşakşehirKasımpaşaSüper LigFutbol
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 
Fenerbahçe - Ümraniyespor: 3-3 
MKE Ankaragücü - Konyaspor: 0-0 
MKE Ankaragücü - Konyaspor: 0-0 
Fenerbahçe’de 10 numaralı forma Arda Güler’in oldu
Fenerbahçe’de 10 numaralı forma Arda Güler’in oldu
İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak
İslami Dayanışma Oyunları'na 56 ülkeden 4 bin 200 sporcu katılacak
Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız
Galatasaraylı Gomis: Şampiyonluk yaşamak için buradayız
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1
Fraport TAV Antalyaspor - Galatasaray: 0-1
U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
U18 Basketbol Milli Takımı, Avrupa ikincisi oldu
Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3
Bitexen Giresunspor - Adana Demirspor: 2-3
Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor: 2-4
Vavacars Fatih Karagümrük - Alanyaspor: 2-4

﻿
Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar
    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Önce Vatan Gazetesi

    Bahçelievler Mahallesi, İzzettin Çalışlar Caddesi, Şair Orhan Veli Sokak, No: 2/1 - Bahçelievler / İstanbul

    (0212) 644 32 09

    AKOSMAN Şirketler Grubu

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Tasarım: GNS Ajans
    evden eve nakliyat ofis taşıma İnternet Hız Testi فرص عمل في اسطنبول