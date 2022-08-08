Başakşehir - Kasımpaşa: 4-0

22'nci dakikada Başakşehir öne geçti. Volkan Babacan'ın uzun pasıyla sağ taraftan savunma arkasına sarkan Szysz, yerden içeri çevirdi. Altıpasın hemen gerisinde Aleksic'in bekletmeden yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 1-0.

31'inci dakikada Mounir'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına giren Mahmut Tekdemir ceza sahası çizgisinin hemen üstündeki Aleksic'i gördü. Bu oyuncunun vuruşunda top kaleci Ertuğrul'un kucağında kaldı.

38'inci dakikada Başakşehir farkı 2'ye çıkardı. Ndayishimiye'nin pasıyla topla buluşan Mounir'in sol çaprazdan sert şutunda meşin yuvarlak direkten geri döndü. Sağ çaprazda topu önünde bulan Szysz, yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 2-0.

Mücadelenin ilk yarısı Başakşehir'in 2-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.

58'inci dakikada kendi yarı alanında topla buluşan Serdar Gürler, hızlı rakip kaleye doğru ilerledi. Rakibinden sıyrıldıktan sonra sağ çaprazdan ceza sahasına giren Serdar'ın vuruşunda, kaleci Ertuğrul topu kornere tokatladı.

74'üncü dakikada Başakşehir bir gol daha buldu. Sağ kanattan gelişen Başakşehir atağında Caiçara'nın ortasında, ceza sahası içinde Mounir kafayı vurdu. Meşin yuvarlak, kaleci Ertuğrul'un müdahalesine rağmen ağlara gitti: 3-0.

75'inci dakikada Başakşehir penaltı kazandı. Savunmadan atılan uzun pasla savunma arkasına sarkan Deniz Türüç, ceza sahasına girdikten sonra Petretta'nın müdahalesiyle yerde kalınca hakem Ali Palabıyık penaltı noktasını gösterdi.

77'nci dakikada atışı kullanan Deniz Türüç, meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu: 4-0.

82'nci dakikada Celina'nın pasıyla ceza sahası içinde topla buluşan Yunus Mallı'nın kaleciyle karşı karşıya durumdayken yaptığı vuruşta Volkan Babacan gole izin vermedi.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Başakşehir sahasında Kasımpaşa'yı 4-0 mağlup etti.