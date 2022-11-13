Başakşehir - Galatasaray: 0 - 7

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 14'üncü haftasında Medipol Başakşehir'i deplasmanda 7-0 mağlup etti. Sarı-kırmızılı ekibe galibiyeti getiren golleri 14, 59 ve 85'inci dakikalarda Kerem Aktürkoğlu, 45'inci dakikada penaltıdan Icardi, 45+4'üncü dakikada kendi kalesine Ndayishimiye, 65'inci dakikada Mertens ve 88'inci dakikada Abdülkerim Bardakcı kaydetti. Bu sonucun ardından puanını 27'ye yükselten Galatasaray, Dünya Kupası arasına 2'nci sırada girdi. Başakşehir ise 24 puanda kaldı.