Başakşehir - Galatasaray: 0 - 7

İSTANBUL (DHA)
14'üncü dakikada Galatasaray öne geçti. Sol kanattan topla hareketlenen Kerem pasını ceza sahası çizgisi üzerindeki Oliveira'ya verdikten sonra ceza sahası içerisine hareketlendi. Oliveira'nın pasının savunmaya çarpmasının ardından oluşan karambolde topu önünde bulan Kerem'in sağ ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelere gitti: 0-1.
27'nci dakikada Traore'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ön direkte topla buluşan Chouiar'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Muslera kontrol etti.
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31'inci dakikada Boey'in sağ kanattan arka direğe doğru yaptığı ortada iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak uzak kale direğinden döndü. Meşin yuvarlağı direk dibinde önünde bulan Icardi'nın sol ayağıyla dokunuşunda meşin yuvarlak dışarı gitti.
43'üncü dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Toreira, baskıyla kazandığı topu ceza sahası yayı önündeki Icardi'ye verdi, bu oyuncu da tek pasla Mertens'i gördü. Mertens'in pasıyla ceza sahası içerisine hareketlenen Torreira, Ndayishimiye'nin müdahalesiyle yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi.
45'inci dakikada Icardi, kullandığı penaltı vuruşunda meşin yuvarlağı filelere yolladı: 0-2.
45+4'üncü dakikada Galatasaray farkı 3'e çıkardı. Torreira'nın pasıyla kendi yarı sahasından aldığı topla birlikte kat ederek Başakşehir yarı sahasına giren Rashica, sağ kanattan ceza sahası içerisine girmeden önce ceza sahası içerisindeki Icardi'ye pasını çıkarmak istedi, Ndayishimiye'ye çarpan top ağlara gitti: 0-3.
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Karşılaşmanın ilk yarısı Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğü ile tamamlandı.
48'inci dakikada Mertens'in pasıyla sağ kanatta topla buluşan Rashica'nın topla birlikte kat ettikten sonra ceza sahası içinden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak oyun alanına geri döndü.
59'uncu dakikada Kerem sol kanattan kazandığı topla birlikte hareket ettikten sonra ara pasını Icardi'ye verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Icardi, topuğuyla pasını tekrardan ceza sahası içerisine hareketlenen Kerem'e verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-4.
65'inci dakikada Galatasaray farkı 5'e çıkardı. Kerem'in sol kanattan pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Rashica, pasını penaltı noktasının gerisindeki Mertens'e çıkardı. Bu oyuncunun bekletmeden vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti: 0-5.
85'inci dakikada Galatasaray farkı 6 yaptı. Icardi'nin sağ kanattan pasıyla kaleci ile karşı karşıya kalan Kerem'in yaptığı plase vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti ancak yan hakem ofsayt bayrağını kaldırdı. VAR incelemesinin ardından gol geçerli sayıldı: 0-6.
88'inci dakikada Galatasaray 7'nci golü buldu. Mata'nın kullandığı serbest vuruşta iyi yükselen Abdülkerim'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-7.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 7-0 galip ayrıldı.
DHA