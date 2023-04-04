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Barcelona, LaLiga Başkanı Tebas'ın istifasını istedi

Barcelona Kulübü, hakemlerle ilgili bilgi almak için bir şirkete ödeme yaptığı iddiasıyla savcılık tarafından hakkında açılan soruşturmada "yanlış suçlamalarda bulunduğu" ileri sürülen LaLiga Kurumu Başkanı Javier Tebas'ın istifasını istedi.

04 Nisan 2023 Salı 04:15
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Barcelona, LaLiga Başkanı Tebas'ın istifasını istedi
Madrid

Katalan gazetesi La Vanguardia'nın "Tebas, savcılığa yanlış kanıtlar sundu." ifadesiyle manşetine taşıdığı haber, İspanyol spor dünyasında ciddi tartışmalara yol açtı.

Haberde, LaLiga Kurumu Başkanı Tebas'ın, soruşturma kapsamında suçlanan eski Barcelona kulüp başkanları Sandro Rosell ve Josep Maria Bartomeu ile ilgili "yanlış bilgiler verdiği" ileri sürüldü.

Barcelona Kulübünün yaptığı resmi açıklamada, "Gazetede yer alan bilgilerin ciddiyeti göz önüne alındığı, kulüp olarak derin bir rahatsızlık, öfke ve bıkkınlık duyulduğu." ifade edildi.

Tebas'tan konuyla ilgili kamuoyuna açıklama yapmasını ya da istifa etmesini talep eden Barcelona, daha önceden birçok kez yaptığı "Asla hakem satın almadık." ifadesini tekrarladı.

LaLiga Başkanı, Twitter hesabından yayımladığı mesajda, gazetenin manşetinin yanlış olduğunu savunarak, savcıya gönderdikleri yazıda kimseyi suçlamadıklarını vurguladı.

Barcelona Kulübü ile LaLiga kurumu arasında son yıllarda gerginlikler yaşanırken, bunların altında Real Madrid ile birlikte Katalan kulübünün de öncülük ettiği Avrupa Süper Ligi projesi ile finansal fair play sorunları olduğu biliniyor.

Avrupa Süper Ligi projesine sert bir şekilde karşı çıkan LaLiga, Katalan kulübünün mali sorunlardan transfer yapmasına da kısıtlamalar getiriyor.

Negreira olayı

İspanya'da maliye, eski Hakem Teknik Kurulu Başkan Yardımcısı Jose Maria Enriquez Negreira'nın sahibi olduğu DASNIL 95 SL adlı şirketi vergi kaçırma iddiasıyla soruştururken, Barcelona'nın bu şirkete 2001-2018 yılları arasında toplamda 7,3 milyon avro ödediği ortaya çıkmıştı.

Barcelona'da mevcut yönetim tüm iddiaları yalanlasa da Negreira dışında Barcelona Kulübüne, eski başkanlardan Jose Maria Bartomeu ve Sandro Rosell ile eski iki yöneticiye karşı, "sporda yolsuzluk, kulüp yönetiminde usulsüzlük ve sahte ticari belge düzenlemek" suçlamalarıyla savcılık soruşturma başlattı.

İddialarla ilgili ayrıca İspanya Futbol Federasyonu, FIFA ve UEFA bünyelerindeki disiplin kurumları da soruşturma yürütme kararı almıştı.

AA

Anahtar Kelimeler:
BarcelonaKulübüLaLigaBaşkanıJavierTebas
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