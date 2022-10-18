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Ballon d'Or'un sahibi Karim Benzema

İspanya La Liga ekiplerinden Real Madrid'de forma giyen Fransız golcü Karim Benzema, 2022 Ballon d'Or ödülünün sahibi oldu. 34 yaşındaki oyuncu, kariyerinde ilk kez bu ödülü kazanma başarısı gösterdi.

18 Ekim 2022 Salı 09:48
Ballon d'Or'un sahibi Karim Benzema

Fransız futbol dergisi France Football tarafından yılın en iyi oyuncusuna verilen Ballon d'Or ödülünün bu yılki kazananı Karim Benzema oldu. Real Madrid ile geçtiğimiz yıl UEFA Şampiyonlar Ligi ve İspanya La Liga'da şampiyonluğa ulaşan Fransız golcü, oylama sonucunda ilk sıranın sahibi oldu. Oylamada Bayern Münih'in Senegalli oyuncusu Sadio Mane ikinci sırada yer alırken, Manchester City'nin Belçikalı orta sahası Kevin de Bruyne üçüncü, Barcelona'nın Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski ise 4'üncü oldu.

5'İNCİ FRANSIZ

Karim Benzema bu başarısıyla birlikte Ballon d'Or ödülünü alan 5'inci Fransız futbolcu oldu. Daha önce Raymond Kopa bir kez, Michel Platini üç kez, Jean-Pierre Papin bir kez ve Zinedine Zidane bir kez Ballon d'Or ödülünü kazanma başarısı göstermişti.

MESSİ ADAY GÖSTERİLMEDİ, RONALDO İLK 10'UN DIŞINDA YER ALDI

Ballon d'Or'u 7 kez kazanan Lionel Messi ile 5 kez kazanan Cristiano Ronaldo, 2022'de istediklerini bulamadılar. Bu ödülü 7 kez kazanarak tarihte bu ödüle en çok layık görülmüş futbolcu olan Arjantinli yıldız Lionel Messi 2005'ten bu yana ilk kez adaylar arasında yer almazken, bu ödülü daha önce 5 kez kazanan Portekizli Cristiano Ronaldo ise kendisine 20'nci sırada yer buldu.

KADINLARDA KAZANAN DEĞİŞMEDİ

Ballon d'Or Ödülü'nün kadınlarda kazanan isim ise değişmedi. Barcelona forması giyen İspanyol futbolcu Alexia Putellas, üst üste ikinci kez yılın en iyi kadın futbolcusu seçildi.

Ballon d'Or Ödül Töreni'nde sahiplerini bulan diğer ödüller ise şöyleydi:

Socrates Ödülü: Sadio Mane (Bayern Münih)

Kopa Trophy (Yılın genç oyuncusu): Gavi (Barcelona)

Gerd Müller Ödülü: Robert Lewandowski (Barcelona)

Yachine Trophy (Yılın kalecisi): Thibaut Courtois (Real Madrid)

En İyi Kulüp: Manchester City (İngiltere)

DHA

Anahtar Kelimeler:
Karim BenzemaIspanyaLa LigaFutbolFutbolcu2022 Ballon DOr ödülü
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