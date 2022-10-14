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Ballkani - Sivasspor: 1-2

UEFA Avrupa Konferans Ligi G Grubu 4'üncü maçında Sivasspor, deplasmanda Kosova ekibi Ballkani ile karşılaştı. Sivasspor karşılaşmadan 2-1 galip ayrılarak gruptaki puanını 7'ye yükseltti. Ballkani ise 4 puanda kaldı.

14 Ekim 2022 Cuma 00:15
Ballkani - Sivasspor: 1-2

10'uncu dakikada gelişen Sivasspor atağında Uğur sol kanattan ceza sahasının ortasına topu ortaladı. Dia Saba sol çaprazdan şutunu çekti, savunmanın ayak koyduğu top kornere çıktı.

17'nci dakikada sağ kanattan gelişen Sivasspor atağında Murat'ın ortasına yükselen Yatabare'nin kafa vuruşunda kaleci Frasheri gole izin vermedi.

33'üncü dakikada gelişen Ballkani atağında Dellava sağ çaprazdan ceza sahasının uzağından sert vurdu. Kaleci Ali Şaşal topa uzanarak kornere çeldi. 

36'ncı dakikada Korenica ceza sahası dışında topu Thaqi ile buluşturdu. Thaqi'nin şutunda top kaleci Ali Şaşal'ın solundan ağlarla buluştu: 1-0. 

43'üncü dakikada Krasniqi'nin ceza sahası dışından çektiği şutta kaleci Ali Şaşal topu kornere gönderdi. 

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-0 Ballkani üstünlüğü ile bitti.

51'inci dakikada Krasniqi sol çaprazdan ceza sahasına girerek kaleci ile karşıya kaldı ve şutunu çekti. Kaleci Ali Şaşal gole izin vermedi. 

65'inci dakikada ceza sahası sol çaprazından Gradel'in şutunda top savunmadan döndü. Sağ kanatta topla buluşan N'Jie'nin şutunda ise top kaleci Frasheri'de kaldı.

72'nci dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahası içine açtığı ortaya yükselen Hakan'ın kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

81'inci dakikada Gradel ceza sahası sol çaprazından dışarıya doğru çıkardı ve Uğur ceza sahasının yayı üzerinde yerden sert vurdu. Angielski altıpas önünde ayağının içiyle dokunarak topu kalecinin solundan ağlara gönderdi: 1-2.

Karşılaşma 2-1 Sivasspor'un galibiyeti ile sonuçlandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
UEFA Avrupa Konferans LigiFutbolSivassporBallkani
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