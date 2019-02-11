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Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı gençler, 8'i altın toplam 17 madalyaya imza attılar. Türkiye, şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası

Türkiye'nin ev sahipliği yaptığı Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Ay-yıldızlı gençler, 8'i altın toplam 17 madalyaya imza attılar. Türkiye, şampiyonayı ilk sırada tamamladı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 13:02
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Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'na Türkiye damgası

İSTANBUL - Üçüncüsü düzenlenen Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası'nda Türkiye, elde ettiği 17 madalyayla ilk sırada yer aldı ve organizasyonun en başarılı ülkesi oldu. Milliler, Ataköy Atletizm Salonu'nda yarışmada 8 altın, 3 gümüş, 6 bronz olmak üzere 17 madalya elde etti. Organizasyonda Ukrayna 7 altın, 3 gümüş, 2 bronz ile ikinci olurken, Hırvatistan 2 altın, 2 gümüş, 3 bronz ile üçüncü sırayı aldı.

Türkiye'nin Mizgin Ay, Şevval Ayaz, Mehmet Çelik gibi yaş grubundaki önemli isimlerini kullanmamasına karşın elde ettiği başarıya vurgu yapan TAF Başkanı Fatih Çintimar, buna karşın elde ettikleri 17 madalyanın geldikleri noktayı vurgulayan bir başarı olduğunu söyledi.

Ay-yıldızlı ekip, kadınlarda Tuğba Toptaş (800 metre), İnci Kalkan (1500 metre), Urkuş Işık (3000 metre), Rümeysa Ökdem (yüksek atlama), Mesure Tutku Yılmaz (sırıkla atlama), Pınar Akyol (gülle atma), Ayetullah Aslanhan (3000 metre) ve Alperen Karahan (gülle atma) ile şampiyonluk sevinci yaşarken, ayrıca 3 gümüş, 6 da bronz madalya elde etti. Milli Takım'ın gümüş madalyaları Nefise Karatay (60 metre engelli), Berke Akçam (400 metre) ve Mehmet Körpe'den gelirken, Batuhan Çakır (üç adım), Bedirhan Alpagu (yüksek atlama), erkekler 4×400 metre bayrak takımı, Burhan Görüroğlu (1500 metre), Mustafa Polat (800 metre), Umut Uysal (60 metre) bronz madalya kazandı.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balkan U20 Salon Atletizm Şampiyonası
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