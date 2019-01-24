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Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor : 1-3
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Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor : 1-3

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Balkesirspor Baltok sahasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu.

Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor : 1-3

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu rövanş karşılaşmasında Balkesirspor Baltok sahasında Trabzonspor’a 3-1 mağlup oldu.

24 Ocak 2019 Perşembe 08:44
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Balıkesirspor Baltok- Trabzonspor : 1-3

Bordo-Mavili ekip 2-1 kazandığı maçın rövanşında rakibini 3-1 mağlup ederek kupada adını bir üst tura yazdırdı.

16’ncı dakikada Trabzonspor oyuncusu İbanez ceza yayı üzerindeki şutunda top az farkla direğin üzerinden auta gitti.

21’inci dakikada Trabzonspor'da kazanılan serbest vuruşta topun başına Yusuf geçti. Yusuf'un şutunda top 90'dan oyun alanına geri döndü. 

32’nci dakikada kazanılan kornerde ön direkteki Hüseyin topu arka direğe aşırdı. Novak'ın vuruşunda top ağlara gitti: 0-1.

34’üncü dakikada skora denge geldi. Sol kanattan gelişen Balıkesirspor atağında Mehmet'in ortasında Beleck'in kafa vuruşunda toğ ağlarla buluştu: 1-1.

59’uncu dakikada Trabzonspor bir kez daha öne geçti. Kaleciyle karşı karşıya kalan Ekuban'ın şutunda top direkten döndü. Sonrasında topu önünde bulan Ibanez'in ortasında Abdülkadir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

87'nci Abdülkadir maçın skorun belirledi. Ibanez'in ortasında Abdülkadir'in vuruşunda top ağlara gitti. 

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Trabzonspor deplasmanda Balıkesirspor Baltok'u 3-1 mağlup etti.

DHA

Anahtar Kelimeler:
Balıkesirspor BaltokTrabzonsporZiraat Türkiye Kupası
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